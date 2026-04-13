Vivo تُطلق أحد أفضل الهواتف لشبكات 5G.. ما مميزاته؟

كتب : مصراوي

05:39 ص 13/04/2026

Vivo

وكالات

أعلنت vivo عن هاتفها الجديد الذي حصل على أفضل المواصفات والتقنيات، ويعمل مع شبكات 5G الحديثة.

حصل هاتف X300 FE على هيكل أنيق التصميم مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (150.8/71.8/8) ملم، وزنه 191 ج.

شاشته أتت LTPO AMOLED بمقاس 6.31 بوصة، دقة عرضها "1216/2640" بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 461 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها يصل إلى 5000 nits.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 829، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميجابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بتقنية HDR.

دعمته Vivo أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي امبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 40 واط، وفقا لروسيا اليوم.

