آيفون قابل للطي في الطريق.. هل تنجح أبل في حل عيوب هذه الفئة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

09:27 م 12/04/2026

شركة أبل

تستعد شركة أبل للكشف عن أول هاتف آيفون قابل للطي خلال شهر سبتمبر المقبل، في خطوة طال انتظارها لدخول سوق الأجهزة القابلة للطي، مع وعود بمعالجة أبرز العيوب التي تعاني منها هذه الفئة من الهواتف.

هاتف أبل القابل للطي

وبحسب تسريبات حديثة عبر منصة "ويبو" الصينية، قد يحمل الجهاز اسم "آيفون ألترا" بدلا من "آيفون فولد"، كما أشارت تقارير سابقة، وفقا لما أورده موقع "MacRumors" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

اسم جديد وتحسينات مرتقبة

وذكرت وكالة بلومبرج أن الهاتف المرتقب سيأتي بتحسينات ملحوظة على مستوى جودة الشاشة والمتانة العامة، مقارنة بالهواتف القابلة للطي المنافسة، وهي نقاط لطالما مثلت تحديا رئيسيا لهذه الفئة.

تقليل تجعد الشاشة أبرز المميزات

وتشير التقديرات إلى أن مهندسي أبل نجحوا في تقليل مشكلتي التجعد في الشاشة وضعف التحمل، حيث سيكون أثر التجعد أقل وضوحا عند فتح الجهاز، دون أن يختفي بشكل كامل.

وفي السياق نفسه، أوضح المحلل المتخصص في سلسلة توريد أبل، مينغ تشي كو، أن الشاشة الداخلية ستكون شبه خالية من التجاعيد، بينما أشارت بلومبرغ إلى أن الشركة ستعتمد على تقنية تقلل من هذه الظاهرة دون القضاء عليها تماما.

تصميم كتابي وتجربة استخدام موسعة

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بتصميم قابل للطي على شكل كتاب، مع شاشة داخلية كبيرة بقياس 7.7 بوصة، تتيح تجربة أفضل لمشاهدة الفيديوهات وتشغيل الألعاب وتنفيذ مهام متعددة في وقت واحد.

مواصفات هاتف أبل القابل للطي

كما تشير التسريبات إلى تزويد الجهاز بشاشة خارجية بقياس 5.3 بوصة، إلى جانب كاميرتين خلفيتين وكاميرا أمامية، مع الاعتماد على مستشعر بصمة مدمج في زر التشغيل بدلا من تقنية التعرف على الوجه.

