حذر علماء من معهد بوتسدام للمناخ، من أن انهيار تيار الخليج قد يسبب كارثة مناخية تشمل اضطرابات الطقس وارتفاعا غير متوازن في درجات الحرارة عالميا.

ووفقا للدراسة، قد يؤدي انهيار تيار الخليج إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 0.2 درجة مئوية.

وأثبت العلماء، باستخدام النمذجة الحاسوبية، أن انهيار هذا التيار الحيوي قد يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الكربون المخزّن حاليا في أعماق المحيطات.

قال الباحث ماتيو ويليت: "ينتج هذا التغير في درجات الحرارة عن إطلاق كميات كبيرة من الكربون من المحيط الجنوبي نتيجة زيادة اختلاط المياه، ما يؤدي إلى صعود المياه العميقة الغنية بالكربون إلى السطح".

تشير الدراسة إلى أنه، وعلى الرغم من حدوث بعض التوازن الناتج عن انخفاض درجات الحرارة في أوروبا، فإن درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي ستنخفض بشكل حاد، في حين ستشهد القارة القطبية الجنوبية تغيرات حرارية متباينة، قد تشمل انخفاضا في بعض المناطق وارتفاعا في أخرى تبعا لآليات دوران المحيطات والرياح، وفقا لروسيا اليوم.