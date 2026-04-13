كشف تقرير حديث صادر عن شركة "كاسبرسكي" عن تصاعد غير مسبوق في تهديدات الاحتيال المالي، حيث تعرض أكثر من مليون حساب مصرفي إلكتروني للاختراق خلال العام الماضي، نتيجة استخدام برمجيات متخصصة في سرقة البيانات.

الاحتيال المالي

وأوضح التقرير أن المهاجمين باتوا يتجهون بعيدا عن الأساليب التقليدية، ليركزوا على الهندسة الاجتماعية واستغلال البيانات المسربة، فيما تصدرت الصفحات المزيفة التي تحاكي المتاجر الإلكترونية هجمات التصيد بنسبة 48.5% خلال عام 2025، تلتها الصفحات التي تنتحل صفة المصارف بنسبة 26.1%، ثم أنظمة الدفع بنسبة 25.5%.

تحول المهاجمين إلى الأجهزة المحمولة

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس بحث المحتالين عن طرق أسهل للوصول إلى أموال المستخدمين، بالتزامن مع تراجع الهجمات التقليدية على الحواسيب، مقابل زيادة الهجمات التي تستهدف الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة بنحو 1.5 مرة خلال عام واحد.

استهداف التجارة الإلكترونية

وعلى المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط أعلى تركيز لهجمات التصيد المرتبطة بالتجارة الإلكترونية بنسبة 85.5%، ما يعكس استغلال المحتالين للإقبال المتزايد على التسوق عبر الإنترنت، بينما تصدرت الهجمات المصرفية في إفريقيا بنسبة 53.75%.

برمجيات سرقة المعلومات تهدد الحسابات البنكية

ولعبت برمجيات سرقة المعلومات دورا محوريا في تنفيذ هذه الهجمات، حيث تجمع بيانات حساسة تشمل كلمات المرور وبيانات البطاقات البنكية وملفات تعريف الارتباط، لاستخدامها لاحقا في الاستيلاء على الحسابات أو تنفيذ عمليات احتيال مباشرة.

الشبكة المظلمة مركز لبيع البيانات المسروقة

وكشفت بيانات كاسبرسكي عن تسريب بيانات أكثر من مليون حساب مصرفي تابع لأكبر 100 بنك عالمي عبر الشبكة المظلمة، حيث يتم تداولها بشكل واسع، مما يزيد من مخاطر استغلالها في عمليات احتيال لاحقة.

بطاقات الدفع المخترقة لا تزال صالحة للاستخدام

كما أظهرت البيانات أن 74% من بطاقات الدفع المسروقة لا تزال صالحة للاستخدام حتى مارس 2026، وهو ما يشير إلى استمرار خطورة هذه البيانات لفترات طويلة بعد تسريبها.

ودعت كاسبرسكي المستخدمين إلى تجنب الروابط المشبوهة، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، واستخدام كلمات مرور قوية، إلى جانب تثبيت حلول أمنية موثوقة.

وشددت على ضرورة تعزيز البنية التحتية الأمنية للمؤسسات، ومراقبة التهديدات خاصة عبر الشبكة المظلمة، مع الاعتماد على أنظمة متقدمة للكشف والاستجابة السريعة.