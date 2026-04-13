تستعد شركة "جوجل" لإطلاق ميزة جديدة ضمن نظام "أندرويد"، تتيح للمستخدمين مشاركة البيانات بشكل أسرع وأكثر سلاسة، في خطوة تبدو مستوحاة من ميزة "NameDrop" التي قدمتها "أبل" في نظام iOS 17.

ميزة جديدة لمشاركة البيانات في أندرويد

وتحمل الميزة الجديدة اسم "Tap to Share"، حيث تمكن المستخدمين من تبادل جهات الاتصال، والصور، ومقاطع الفيديو، والروابط، وحتى الموقع الجغرافي، بمجرد تقريب هاتفين من بعضهما البعض.

خطوات سهلة لتفعيل الميزة

ووفقا لما كشفه موقع "Android Authority"، يمكن استخدام الميزة عبر خطوات بسيطة، تبدأ بفتح قفل الهاتف، ثم تقريب الحافتين العلويتين لهاتفين بحيث تكون الشاشتان للأعلى، مع إبقائهما متلامسين حتى يظهر تأثير بصري يؤكد نجاح الاتصال.

تقنية NFC

تعتمد الخاصية الجديدة على تقنية "NFC"، المستخدمة في أنظمة الدفع اللاتلامسي ونقل البيانات قصيرة المدى، ما يضمن سرعة وأمان عملية نقل المعلومات بين الأجهزة.

اختلاف موضع الهوائي بين الهواتف

وبسبب اختلاف مكان هوائي NFC بين أجهزة أندرويد، قد يحتاج المستخدم في بعض الحالات إلى وضع الهاتفين "ظهرا لظهر" لضمان إتمام عملية الاتصال بنجاح.

إطلاق متوقع يبدأ بهواتف بيكسل

ورغم عدم إعلان "جوجل" رسميا عن موعد الإطلاق، تشير التوقعات إلى أن الميزة قد تظهر أولا على هواتف "بيكسل"، قبل تعميمها لاحقا على باقي أجهزة أندرويد.

منافسة مباشرة مع أبل

وتأتي هذه الخطوة كمنافسة مباشرة لميزة "NameDrop" من "أبل"، التي تتيح لمستخدمي "آيفون" مشاركة بياناتهم بسهولة عبر تقريب الأجهزة، سواء بين الهواتف أو مع ساعات "Apple Watch".

سباق لتبسيط تجربة المستخدم

ومع دخول "جوجل" هذا المجال، تتجه المنافسة بين شركات التكنولوجيا نحو تقديم تجارب أكثر بساطة وذكاء، تسهل على المستخدمين مشاركة البيانات بسرعة وأمان.