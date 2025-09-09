أبل تغلق متجرها الإلكتروني تمهيدا لإطلاق سلسلة آيفون 17

كتب- محمود الهواري:

أغلقت شركة أبل متجرها الإلكتروني "Apple Online Store" اليوم الثلاثاء استعدادا للحدث السنوي الكبير الذي تعتزم خلاله الكشف عن أحدث منتجاتها.

ويأتي هذا الإغلاق التقليدي قبل أي إطلاق جديد، لتجهيز المتجر لاستقبال الطلبات المسبقة للمنتجات الجديدة، وفقا لما ذكره موقع "9 TO5Mac" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تكشف أبل رسميا اليوم عن سلسلة هواتف آيفون 17، إلى جانب ساعتي Apple Watch Series 11 وWatch Ultra 3، إضافة إلى الجيل الجديد من سماعات AirPods Pro 3.

ويحمل الحدث اسم "Awe Dropping"، ومن المقرر أن ينطلق في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ما يعادل الثامنة مساءً بتوقيت الرياض.

ويشير الإغلاق المؤقت للمتجر الإلكتروني إلى قرب صدور الأجهزة الجديدة، لكنه لا يعني بالضرورة توفرها للبيع مباشرة بعد الحدث.

ووفقا لجدول أبل المعتاد، يُتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة لهواتف سلسلة آيفون 17 يوم الجمعة، على أن تبدأ عملية الشحن لاحقًا خلال شهر سبتمبر.

أما بالنسبة لساعات أبل الجديدة وسماعات AirPods Pro 3، فلا تزال مواعيد توافرها الدقيقة أقل وضوحًا، على الرغم من أن أبل غالبًا ما تُنسق إطلاق هذه الأجهزة مع طرح هواتف آيفون الجديدة.