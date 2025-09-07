بعد الخسوف الكلي للقمر.. كسوف جزئي للشمس خلال أيام "تفاصيل"

وكالات

بعد الخسوف الكلي للقمر الذي شهده العالم اليوم، تستعد بعض المناطق النائية في القارة القطبية الجنوبية ونيوزيلندا لمتابعة كسوف جزئي للشمس يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، وفقا لموقع Space.com المتخصص في علوم الفلك.

خسوف القمر

وبحسب الموقع فأن أفضل مناطق الرصد ستكون في القارة القطبية الجنوبية ونيوزيلندا، حيث سيكون الكسوف الجزئي عميقا نسبيا رغم كونه جزئيا فقط، ويأتي قبل يوم من الاعتدال الخريفي.

كسوف الشمس

وسيكون حدث 21 سبتمبر هو الكسوف الشمسي الثاني والأخير لعام 2025، حيث يتوقع أن يصل الحد الأقصى لكسوف الشمس إلى 80% في المحيط الجنوبي بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية، بينما تشهد شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية كسوفا جزئيا بنسبة 12% فقط قبل غروب الشمس.

كسوف الشمس خلال أيام

وسيتمكن نحو 16.6 مليون شخص من متابعة الحدث في مسار الكسوف الجزئي، بينما سيشهد 409 آلاف شخص كسوفا بنسبة 70% أو أكثر، حسب بيانات موقع Time and Date.

ويحظر تماما النظر مباشرة إلى الشمس خلال الكسوف دون ارتداء نظارات خاصة لمراقبة الشمس.

ستبدأ نقطة الكسوف الأعظم، حيث سيغطي القمر 80% من الشمس، في منطقة نائية جنوب نيوزيلندا بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، مع أقرب اليابسة إلى النقطة وهي جزر باليني غير المأهولة المملوكة لنيوزيلندا.

وسيبدأ الكسوف بنسبة 78% بعد 10 دقائق من شروق الشمس، إذ ستشهد محطات الأبحاث في القارة القطبية الجنوبية، مثل زوتشيلي الإيطالية وماكموردو الأمريكية، كسوفا جزئيا بنسبة 72% و69% على التوالي، فيما سيشاهد جرف روس الجليدي أكبر كسوف بنسبة 65%، وتتناقص النسب تدريجيا عند التحرك شرقا نحو شبه الجزيرة القطبية الجنوبية لتصل إلى 12% قبل الغروب.

من نيوزيلندا، سيبدأ الكسوف عند شروق الشمس، مما يوفر مشاهد خلابة مع ظهور هلال الشمس في الأفق.

ومن المتوقع أن تتراوح نسبة الكسوف بين 58% و73% حسب الموقع، حيث ستشهد جزيرة ستيوارت جنوب الجزيرة الجنوبية كسوفًا بنسبة 73% وأوكلاند في الجزيرة الشمالية بنسبة 60%.

وستشهد محمية أوراكي ماكنزي الدولية للسماء المظلمة، أكبر محمية سماء مظلمة محفوظة في العالم، كسوفا بنسبة 70%، متزامنا مع نهاية موسم الشفق الجنوبي.