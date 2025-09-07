إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم

01:28 ص الأحد 07 سبتمبر 2025
وكالات

تشهد مصر والعديد من دول العالم مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر يمكن مشاهدته بالعين المجردة، في حدث يُعد من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام، حيث يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447 هـ، وتستمر مراحله لأكثر من خمس ساعات.

القمر الدموي

ووفقا لموقع Space.com، سيكون هذا الخسوف القمري الثاني والأخير خلال عام 2025، ويُعرف باسم "قمر الدم" نتيجة اللون الأحمر الذي يكتسبه القمر أثناء المرحلة الكلية.

ما هو القمر الدموي؟

بحسب وكالة "ناسا"، يُطلق مصطلح القمر الدموي على ظاهرة الخسوف الكلي عندما يمر القمر بالكامل داخل ظل الأرض، ما يمنع وصول أشعة الشمس المباشرة إليه.

الخسوف الكلي للقمر

وخلال هذه المرحلة يظهر القمر بلون أحمر داكن نتيجة تشتت أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض، حيث تُحجب الأطوال الموجية القصيرة كاللون الأزرق، فيما تمر الأطوال الموجية الطويلة مثل الأحمر لتنعكس على سطح القمر.

ويشير موقع Live Science إلى أن هذا التفاعل هو ما يمنح القمر مظهره المميز والدرامي في تلك الليلة.

مراحل خسوف القمر

يمر الخسوف بعدة مراحل تبدأ بمرحلة شبه الظل التي عادة ما يصعب رصدها، تليها المرحلة الجزئية حيث يبدأ ظل الأرض في تغطية القمر تدريجيًا.

وعند وصول القمر إلى المرحلة الكلية يكتسي باللون الأحمر الكامل، قبل أن يبدأ تدريجيًا في العودة إلى حالته الطبيعية مع انتهاء الظاهرة.

ومن المقرر أن يستمر الخسوف من مساء الأحد 7 سبتمبر وحتى الساعات الأولى من صباح الاثنين 8 سبتمبر، بمدة إجمالية تقارب 5 ساعات و27 دقيقة.

الخسوف الكلي للقمر الخسوف الكلي خسوف القمر خسوف القمر في مصر صور الخسوف الكلي مشاهد الخسوف الكلي موعد الخسوف الكلي
