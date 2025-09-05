أين تتابع الخسوف الكلي للقمر يوم الأحد؟ أبرز الأماكن والبث المباشر

وكالات

سيحظى مراقبو السماء بفرصة نادرة للاستمتاع بمشهد ساحر ليلة 7 و8 سبتمبر، عندما يمر الظل الداخلي للأرض عبر قمرها الطبيعي، ما يؤدي إلى حدوث خسوف كلي للقمر يعرف باسم "القمر الدموي".

ويحدث الخسوف الكلي عندما تتوسط الأرض بين الشمس والقمر خلال مرحلة البدر، مما يحجب ضوء الشمس عن القمر ويغمره بظل الأرض.

ومن المتوقع أن يتمكن أكثر من 7 مليارات شخص حول العالم من رؤية القمر الدموي خلال مرحلة الكسوف الكلي، بينما قد يشاهد آخرون مراحل جزئية من الخسوف، في حين لن يكون مرئيا في بعض مناطق الولايات المتحدة.

البث المباشر للخسوف

لضمان مشاهدة الحدث بوضوح، يقدم مشروع "التلسكوب الافتراضي" بثا مباشرا مجانيا عبر مجموعة التلسكوبات الروبوتية التابعة للمنظمة والموجودة في مانسيانو بإيطاليا.

وسيبدأ البث على قناة يوتيوب الساعة 1:45 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:45 بتوقيت غرينتش) يوم 7 سبتمبر، مع ظهور القمر فوق الأفق الإيطالي، ومشاهدة الظل الأرضي يغطي سطحه تدريجيا.

كما ستعيد قناة "Time and Date" البث المباشر، مستضيفة الصحفية آن باكل وجراهام جونز، بينما يقوم فريق بقيادة الرئيس التنفيذي وكبير صائدي الخسوف ستيفن ثورسن بتغطية الحدث مباشرة من جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط.

وسيكون البث متاحا من الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش) ويشمل مراحل سقوط القمر في المناطق الخارجية (شبه الظل) والداخلية (ظل الأرض)، وصولا إلى الخسوف الكلي والمراحل التالية له.