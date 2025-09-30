تعرف على أسعار ومواصفات سلسلة هواتف ريلمي 15 الجديدة في مصر

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق سلسلة هواتفها الجديدة realme 15 في السوق المصري مع التركيز على تقديم تجربة تصوير ذكية وأداء قوي في الفئة المتوسطة.

وتتميز سلسلة realme 15 بتقنية AI Edit Genie الحديثة التي تجعل تعديل الصور أكثر سهولة ودقة التقنية تسمح بإضافة أو إزالة العناصر من الصور عبر الأوامر الصوتية أو النصية بضغطة واحدة وهي ميزة كانت مقتصرة سابقا على الهواتف الرائدة لكنها أصبحت متاحة الآن في الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف realme 15 5G Pro

يأتي realme 15 5G Pro مزودا بنظام كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر Sony IMX896 الأقوى في فئته.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 7 Gen 4 لأداء سلس وسرعة في تحميل التطبيقات مناسب للألعاب ومهام التصفح الثقيلة، كما يتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير مع شحن سريع 80 واط وشاشة AMOLED منحنية 4D بحجم 6.8 بوصة ودقة 1.5K تدعم معدل تحديث 144 هرتز وسطوع 6500 نت.

ويعتمد هاتف realme 15 5G Pro على نظام تبريد VC7000 لضمان أداء مستقر حتى مع الاستخدام المكثف.

التصميم والألوان

ويتوفر الهاتف بخيارين من الألوان الفضي المتدفق Flowing Silver والأخضر المخملي Velvet Green مع غطاء خلفي متكامل من Corning Gorilla Glass.

مواصفات هاتف realme 15 5G

يأتي realme 15 5G بمميزات كاميرا مزدوجة متطورة مع مستشعر Sony IMX882 بدقة 50 ميجابكسل وخاصية التثبيت البصري OIS وعدسة إضافية بدقة 8 ميجابكسل وشاشة تدعم معدل تحديث 144 هرتز وسطوع 4500 نت ويتيح تصوير فيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل الهاتف بمعالج D7300+ مع وحدة معالجة الرسومات 740k GPU لتعزيز تجربة الألعاب وعرض الرسوم

كما يحتوي على بطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن سريع 45 واط.

التصميم والألوان

يتوفر الهاتف بخيارين من الألوان الوردي الحريري Silk Pink والتيتانيوم الأنيق Suit Titanium مع غطاء خلفي نحيف لا يتجاوز 7.66 ملم.

أسعار

يتوفر هاتف Realme 15 Pro في مصر بإصدار 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر 27000 جنيه مع ضمان محلي بينما يأتي سعر هاتف Realme 15 5G في مصر للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 20000 جنية "ضمان محلي".