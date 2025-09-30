آبل تطلق تحديث iOS 26.0.1 لمعالجة المشاكل في آيفون 17 "تفاصيل"

أصدرت Apple رسميا تحديث iOS 26.0.1، وهو أول تحديث تصحيحي لنظام التشغيل الجديد iOS 26 بعد أسبوعين من إطلاق النسخة الرئيسية.

أول تحديث لإصلاح الأخطاء بعد iOS 26

ورغم أن نظام iOS 26 كان متاحا للاختبار التجريبي لعدة أشهر، إلا أن الإطلاق العام كشف عن عدد من المشكلات التي لم تُكتشف أثناء مرحلة الاختبار.

وتحاول Apple بالتحديث الجديد إصلاح الأخطاء التي تم جمعها وتنفيذ الإصلاحات بسرعة.

أبرز الإصلاحات في iOS 26.0.1

يشمل التحديث إصلاحات لمشكلات الاتصال حيث قد يتم فصل اتصال Wi-Fi وBluetooth على طرز iPhone 17 وiPhone Air وiPhone 17 Pro، ومشكلات الاتصال الخلوي التي تمنع بعض المستخدمين من الاتصال بالشبكة بعد التحديث إلى iOS 26، وكذلك معالجة مشاكل الكاميرا التي تظهر عند التقاط الصور في ظروف إضاءة معينة على الأجهزة الحديثة.

كما تم تصحيح ظهور أيقونات التطبيقات فارغة بعد إضافة ألوان مخصصة ومعالجة تعطيل ميزة VoiceOver لبعض المستخدمين

وتطلق Apple إصدارات جديدة من iOS بالتزامن مع هواتف iPhone الجديدة، إذ تعتبر تحديثات مثل iOS 26.0.1 خطوة طبيعية لمعالجة الأخطاء المكتشفة بعد الإطلاق.

من المتوقع أن تصدر Apple تحديثات إضافية في الأسابيع القادمة مثل iOS 26.0.2 وربما 26.0.3 لتقديم تحسينات إضافية وضمان استقرار النظام على جميع الأجهزة.