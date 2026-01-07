أندرويد العالم الواقعي.. إنفيديا تكشف عن منظومة روبوتات متكاملة

كشفت شركة إنفيديا خلال فعاليات معرض CES 2026 عن حزمة متكاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي للروبوتات، وأدوات المحاكاة، ومعالجات الحافة، في خطوة تهدف إلى تحويلها إلى منصة افتراضية للروبوتات متعددة المهام، على غرار ما يمثله نظام أندرويد في عالم الهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تحول واسع يشهده القطاع، مع انتقال الذكاء الاصطناعي من السحابة إلى العالم المادي، وتمكين الآلات من التفكير والتفاعل مع البيئة الفيزيائية بفضل انخفاض تكلفة المستشعرات وتقدم تقنيات المحاكاة وقدرة النماذج الحديثة على التعميم عبر مهام متعددة.

الذكاء الاصطناعي الفيزيائي

قدمت إنفيديا تفاصيل منظومتها لما تسميه الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والتي تشمل نماذج تأسيسية مفتوحة المصدر تتيح للروبوتات التفكير والتخطيط والتكيف في بيئات مختلفة، متجاوزة فكرة الروبوتات المصممة لمهام محددة.

وضمت المنظومة نماذج Cosmos Transfer 2.5 وCosmos Predict 2.5 لمحاكاة العالم الحقيقي وتوليد بيانات اصطناعية، إلى جانب Cosmos Reason 2، وهو نموذج رؤية ولغة يمكن الأنظمة الذكية من الفهم واتخاذ القرار في العالم الفيزيائي.

وكشفت إنفيديا عن Isaac GR00T N1.6، نموذج متقدم للروبوتات الشبيهة بالبشر، يتيح التحكم الكامل بالجسم والتعامل مع الأجسام أثناء الحركة في الوقت ذاته.

إطار المحاكاة المفتوح Isaac Lab-Arena

أطلقت الشركة إطار Isaac Lab-Arena المستضاف على GitHub، لاختبار قدرات الروبوتات افتراضيا بشكل آمن، ومعالجة تحديات صعوبة وكلفة اختبار المهام المعقدة في البيئات الواقعية مثل التعامل الدقيق مع الأدوات أو تركيب الكابلات.

ويتيح هذا الإطار توحيد السيناريوهات والأدوات ومعايير القياس، في سوق كانت تفتقر سابقا إلى معيار موحد لتقييم أداء الروبوتات.

دعما لهذه المنظومة، قدمت إنفيديا منصة OSMO مفتوحة المصدر، تعمل كمركز تحكم يربط بين جميع مراحل العمل من توليد البيانات إلى التدريب، سواء على الحواسيب المكتبية أو في البيئات السحابية.

أما على صعيد العتاد، فقد كشفت الشركة عن بطاقة الرسوميات Jetson T4000 ضمن عائلة Thor، مع قدرة حوسبة تصل إلى 1200 تيرافلوب وذاكرة 64 غيغابايت، واستهلاك طاقة يتراوح بين 40 و70 واط، لتشغيل الذكاء الاصطناعي مباشرة على الروبوتات بكفاءة عالية.

شراكة استراتيجية مع Hugging Face

وعمقت إنفيديا شراكتها مع Hugging Face لإتاحة تدريب الروبوتات لشريحة أوسع من المطورين دون الحاجة لعتاد مكلف أو خبرات متخصصة.

ويتيح هذا التعاون دمج تقنيات Isaac وGR00T ضمن إطار LeRobot، الرابط بين أكثر من مليوني مطور روبوتات لدى إنفيديا ونحو 13 مليون مطور ذكاء اصطناعي على Hugging Face، مع توافق الروبوت المفتوح المصدر Reachy 2 مباشرة مع معالج Jetson Thor.

رؤية إنفيديا للمستقبل

وتكشف هذه التحركات عن رؤية إنفيديا الرامية إلى تبسيط تطوير الروبوتات وجعلها في متناول الجميع، وترسيخ مكانتها كمزود أساسي للبنية التحتية البرمجية والعتادية، على غرار تأثير أندرويد في سوق الهواتف الذكية.

وتشير المؤشرات الأولية إلى نجاح هذه الاستراتيجية، مع تصدر نماذج إنفيديا قوائم التحميل على منصة Hugging Face واعتماد شركات كبرى مثل Boston Dynamics وCaterpillar وFranka Robots وNEURA Robotics على تقنياتها في تطوير أنظمتها الروبوتية.