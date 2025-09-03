بعد إطلاقه.. تفاصيل نموذج Gemini 2.5 Flash الجديد من جوجل لتوليد الصور

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذجها الجديد Gemini 2.5 Flash المعروف داخليا باسم Nano-Banana والذي يمثل نقلة نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بتوليد الصور وتحريرها حيث يجمع بين السرعة والجودة العالية والتحكم الدقيق ليصبح واحدا من أقوى أدوات تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي عالميا.

وأصبح النموذج متاحا عبر تطبيق Gemini مباشرة إلى جانب منصة Google AI Studio المخصصة للمطورين وكذلك Vertex AI الموجهة للشركات مما يجعله في متناول مختلف شرائح المستخدمين.

وتركز النسخة الجديدة على الحفاظ على اتساق مظهر الشخصيات والعناصر عند إنشاء صور متعددة للعنصر نفسه بأوضاع مختلفة وهو ما يعد ميزة مهمة في مجالات مثل الإعلانات والتسويق وتصوير المنتجات.

ويتيح النموذج إمكانات واسعة منها إنشاء وضعيات جديدة للشخص أو المنتج مع الحفاظ على الملامح الأصلية ودمج صور متعددة داخل مشهد واحد متكامل وإجراء تعديلات متسلسلة بخطوات متعددة بالإضافة إلى إمكانية نقل الأنماط والألوان من صورة إلى أخرى.

ويمتاز Gemini 2.5 Flash بقدرته على إنتاج صور متسقة للشخصيات والمنتجات بما يجعله مثاليًا للحملات الدعائية أو المحتوى الإبداعي فضلًا عن دعمه لخاصية التحرير عبر الأوامر النصية لإزالة العناصر أو تغيير الخلفيات أو تعديل وضعيات العناصر أو حتى تلوين الصور القديمة.

ويتمتع Gemini 2.5 Flash بمعرفة سياقية عميقة تساعد في تحويل الرسومات إلى مشاهد واقعية واستخدامه في التصميم الداخلي أو الأزياء بجانب دمج الصور المتعددة لإنتاج صور تسويقية متكاملة.

أما من حيث التكلفة فقد حددت جوجل سعر استخدام النموذج الجديد بثلاثين دولارًا لكل مليون رمز إخراج بينما تعادل تكلفة إنشاء صورة واحدة نحو 0.039 دولار فقط وفي تطبيق Gemini .

ويمكن للمستخدمين تجربة القدرات الجديدة مجانا مع التزام الشركة بوضع علامة مائية مرئية وأخرى رقمية غير مرئية SynthID على جميع الصور المنتجة لضمان الشفافية والتمييز بين الصور الحقيقية وتلك التي يولدها الذكاء الاصطناعي.