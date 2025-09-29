مارك زوكربيرج يستعين بالحضارة المصرية للتسويق لخدمة فايبس (فيديو)

في خطوة بارزة في عالم التواصل الاجتماعي، كشفت شركة "Meta Platforms" عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم "فايبس" عبر تطبيق "Meta AI" ومنصة "Meta.ai".

وتتيح الخدمة للمستخدمين إنتاج ومشاركة مقاطع فيديو قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية تعديلها وإضافة عناصر مرئية وصوتية متنوعة.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، عن الخدمة في منشور على "إنستغرام"، حيث نشر مجموعة من المقاطع المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتنوعت هذه الفيديوهات بين مشاهد لمخلوقات غامضة تقفز بين مكعبات، وقطة تعجن العجين، إضافة إلى فيديو لفت الأنظار مستوحى من الحضارة المصرية القديمة.

وقدم الفيديو الأخير مشهدا لفتاة ترتدي زيا فرعونيا تقف على شرفة تطل على نهر النيل والأهرامات، في صورة تجمع بين الماضي والحاضر، بينما عكس المشهد اهتمام زوكربيرج بالثقافات القديمة، وخصوصا الحضارة المصرية التي ظهر إعجابه بها بشكل واضح.

وأوضح ألكسندر وانغ، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "Meta"، أن الشركة تعاونت مع "Midjourney" و"Black Forest Lab" لتطوير الإصدار الأولي من "فايبس"، مشيرا إلى أن "Meta" مستمرة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لتوسيع نطاق الخدمة مستقبلًا.