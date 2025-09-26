ما هي حسابات المراهقين التي عممتها ميتا في فيسبوك وماسنجر؟

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة ميتا عن بدء تعميم حسابات المراهقين الخاصة في منصتي فيسبوك وماسنجر على مستوى العالم، بعد أن كانت متاحة سابقا في أسواق محدودة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الرسمي أن هذه الحسابات، التي أُطلقت أولا على إنستجرام العام الماضي، أصبحت إلزامية لكافة المستخدمين المراهقين، مشيرة إلى أن “مئات الملايين” منهم يعتمدون عليها بالفعل عبر تطبيقاتها الثلاثة.

وتحتوي الحسابات الجديدة على أدوات إشراف أبوي متقدمة، إذ يُلزم المراهقون الأصغر سنا (من 13 إلى 15 عاما) بالحصول على موافقة ذويهم قبل تعديل إعدادات السلامة

وتستخدم ميتا تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحالات التي قد يخفي فيها المستخدمون أعمارهم الحقيقية.

وتتيح هذه الحسابات للآباء مراقبة وقت استخدام التطبيقات، والتعرف على جهات الاتصال، وتفعيل إعدادات خصوصية وأمان أكثر تشددا للحد من التواصل مع بالغين غير معروفين.