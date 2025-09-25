جوجل تعلن عن نظام موحد يجمع "أندرويد" و"كروم أو إس"

أعلنت شركة "جوجل" رسميا عن تطوير نظام تشغيل موحد للحواسيب الشخصية، يمزج بين نظامي "أندرويد" و"كروم أو إس"، وذلك خلال مشاركتها في قمة "سنابدراغون" التي استضافتها "كوالكوم".

ومن المقرر أن يطلق النظام الجديد في العام المقبل، بهدف تسريع وتيرة دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المُطورة ضمن "أندرويد" ونقلها مباشرة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، مما يُحقق تكاملاً غير مسبوق بين الهواتف والحواسيب.

وأعرب كريستيانو أمون، الرئيس التنفيذي لـ"كوالكوم"، عن تفاؤله بالنظام الجديد، قائلا إنه اطلع على نسخة تجريبية منه وأبدى حماسه لطرح الأجهزة العاملة به.

من جهته، أوضح ريك أوسترلوه، رئيس قسم المنصات والأجهزة في "جوجل"، أن النظام سيدمج منصة "Gemini" للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كامل منظومة تطبيقات "أندرويد" ومجتمع مطوريها.

ويعد هذا الإعلان إيذانا بدخول "جوجل" بشكل رسمي ومباشر إلى سوق أنظمة تشغيل الحواسيب، مما يضعها في مواجهة مع العملاقين "مايكروسوفت" (نظام Windows) و"أبل" (نظام macOS). ومن المتوقع أن يعتمد النظام الجديد على معالجات "Snapdragon X Elite" التي كشفت عنها "كوالكوم" حديثا، مما يضمن أداءً عالي الكفاءة.

ويرى مراقبون أن هذا الدمج قد يحدث تحولا جذريا في مفهوم الحواسيب الشخصية، حيث يجمع بين مرونة وتعددية تطبيقات "أندرويد" وبساطة وأمان نظام "كروم أو إس"، ما قد يفتح الباب أمام جيل جديد من الأجهزة المتكاملة والذكية.