نوكيا وبولدين تطلقان شبكة لخدمات الجيل الخامس في أعمق منجم بفنلندا

كتب : مصراوي

12:59 م 25/09/2025

نوكيا

(د ب أ)

أعلن عملاقا الاتصالات الفنلنديان نوكيا وبولدين نيتوركس التي مقرها لندن أنهما أطلقتا شبكة خاصة لخدمات الجيل الخامس في موقع كاليو فيوتشرماين، أحد أعمق المناجم في أوروبا.

وكان كاليو في السابق منجما فنلنديا للنحاس كان في الخدمة لأكثر من ستين عاما. وهو الآن بمثابة بيئة اختبار حقيقية للتكنولوجيا الصناعية المتقدمة. وهو أعمق منجم في فنلندا.

وتوفر الشبكة المصممة من جانب بولدين وتقدمها نوكيا، اتصالا سريعا للغاية وبزمن انتقال منخفض للغاية عبر العديد من المستويات تحت الأرض وأنفاق يصل عمقها إلى كيلومتر ونصف تحت الأرض. ويتيح عمليات تعدين متقدمة ويحسن السلامة والكفاءة والأتمتة.

