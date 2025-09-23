ما هو نظام HarmonyOS الذي تفوّق على iOS ست مرات متتالية؟

واصل نظام التشغيل HarmonyOS من هواوي تفوقه على نظام iOS التابع لشركة أبل داخل السوق الصينية للربع السادس على التوالي، في وقت تكثف فيه الشركة جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي بعيدا عن التقنيات الأمريكية.

وبحسب تقرير صادر عن شركة كاونتر بوينت للأبحاث، استحوذ HarmonyOS على 17% من سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في الصين خلال الربع الثاني من 2025، متقدما على iOS الذي بلغت حصته 16%، فيما جاء أندرويد في الصدارة بنسبة 66%.

وأشار التقرير إلى أن هواتف Nova لعبت دورا كبيرا في تعزيز حضور النظام، بينما حظي الهاتف القابل للطي Pura X بإقبال واسع من المستهلكين، ما عزز مكانة هواوي في السوق.

على الصعيد العالمي، ما يزال HarmonyOS بعيدا عن منافسة العمالقة، إذ بلغت حصته 4% فقط من الهواتف الذكية المباعة خلال الربع الأخير، مقارنة بـ 79% لأندرويد و17% لـ iOS.

وأطلقت هواوي نظام HarmonyOS عام 2019 كبديل لأندرويد بعد إدراجها على القائمة السوداء الأميركية. وفي العام الماضي، كشفت عن HarmonyOS Next، وهو إصدار مستقل تماما لم يعد يدعم تطبيقات أندرويد.

وطرحت نسخة مُحسّنة باسم HarmonyOS 5، وجرى تثبيتها على أكثر من 17 مليون جهاز، وفق ما أعلنت الشركة في مؤتمر Huawei Connect 2025.

ولتوسيع منظومة التطبيقات، أطلقت هواوي مبادرة "تيانغونغ" بقيمة مليار يوان (140 مليون دولار) لدعم المطورين.

وكشفت الشركة مؤخرا عن خارطة طريق جديدة لمعالجات الذكاء الاصطناعي Ascend، في خطوة تُبرز طموحها لمنافسة شركات كبرى مثل إنفيديا، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها منذ سنوات.