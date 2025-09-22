إعلان

ترامب: لاكلان مردوك ولاري إليسون ومايكل ديل في قلب صفقة "تيك توك"

07:49 ص الإثنين 22 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لاكلان مردوك ولاري إليسون ومايكل ديل بين كبار رجال الأعمال المشاركين في جهود التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق تيك توك.

وذكر ترامب، أن الولايات المتحدة والصين أحرزتا تقدما في اتفاق يلزم نقل أصول تيك توك الأمريكية إلى ملاك أمريكيين من شركة "بايت دانس" الصينية.

ومن شأن المستثمرين المقترحين منح حلفاء ترامب في الشركات الأمريكية نفوذا على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يحظى بشعبية واسعة ويبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا ويساعد في تشكيل الخطاب العام عن السياسة والثقافة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الاتفاق المتوقع يقضي بأن تكون أصول تيك توك في الولايات المتحدة مملوكة بالأغلبية لمستثمرين أميركيين وسيشغلها مجلس إدارة لديه خبرة في مجالي الأمن القومي والأمن الإلكتروني.

وأشاد ترامب بالمجموعة في مقابلة مع ذا صنداي بريفنغ، واصفا إياهم بالأشخاص البارزين و"الوطنيين الأميركيين".

وقال ترامب: "أعتقد أنهم سيقومون بعمل جيد حقا"، ونسب الفضل إلى تيك توك في المساعدة في ترسيخ دعمه بين الناخبين الشبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وفقا لسكاي نيوز.

الرئيس الأمريكي صفقة تيك توك ترامب
