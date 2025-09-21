بعد اتفاق ترامب ونظيره الصيني.. من سيتحكم في تطبيق تيك توك؟

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين مساء السبت، بعد يوم من بحث الأمور المتعلقة بتطبيق تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مكالمة هاتفية مطولة: "لدينا وطنيون أمريكيون عظماء سيشترونه، أناس مميزين للغاية، أناس يحبون بلادنا إنهم أذكياء للغاية في النواحي التكنولوجية ولن يسمحوا بأي شيء سيء يحدث لتطبيق تيك توك".

وقال ترامب بعد مكالمته مع شي، إن المستثمرين الأمريكيين كانوا جاهزين وإن القائد الصيني كان "رجلاً نبيلاً" حيال هذا الأمر.

وكان الرئيس الجمهوري غامضا في رده على سؤال حاسم حول ما إذا كانت الصين ستتحكم في الخوارزميات أم لا.

وقال ترامب: لقد تم الاتفاق على كل شيء.. سيكون لدينا سيطرة جيدة للغاية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة "فوكس نيوز" في برنامج "ساترداي إن أمريكا": "نحن واثقون بنسبة 100% أن الاتفاق قد تم، والآن ما تبقى فقط هو توقيعه، وفريق الرئيس يعمل مع نظرائه الصينيين لإنجاز ذلك"، مشيرة إلى أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج ناقشا ملف تيك توك في مكالمة هاتفية مطولة قبل يوم.

وقالت ليفيت إن "الخوارزمية ستكون تحت سيطرة أمريكية أيضا"، في إشارة إلى تفاصيل إضافية حول شكل الاتفاق من وجهة نظر البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض في وقت سابق، إن عملاق التكنولوجيا "أوراكل" سيتولى مسؤولية البيانات والأمن الخاصة بالتطبيق، وإن الأمريكيون سيسيطرون على ستة من أصل سبعة مقاعد في المجلس المزمع إنشاؤه. ولم ترد "أوراكل" فورا على طلب للتعليق.

ولم يوضح البيان الذي أعلنته الحكومة الصينية بعد المكالمة الهاتفية ما الذي وافق عليه شي بشأن بيع الحصة الحاكمة في التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك لتجنب فرض حظر أمريكي."

وقالت ليفيت أن ترامب أدرك الحاجة إلى حماية خصوصية الأمريكيين وبياناتهم مع الإبقاء على هذا التطبيق متاحاً".

وأضافت أن "تيك توك جزء حيوي من عمليتنا الديمقراطية. "

وأعربت ليفيت عن ثقتها بأنه سيتم الانتهاء من الاتفاق قريبا: "الآن نحن بحاجة فقط إلى التوقيع عليه.. وأتوقع أن يحدث ذلك في غضون الأيام المقبلة".

يشار إلى أن الخوارزمية هي التي تحدد للمستخدمين ما يظهر لهم على التطبيق، وقد حذر مسؤولون أمريكيون من أنها قد تكون عرضة لتلاعب السلطات الصينية بطريقة يصعب اكتشافها.

