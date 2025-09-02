أول رد من جوجل على أنباء اختراق مستخدمي "Gmail"

كتب- محمود الهواري:

نفت شركة جوجل صحة ما تردد مؤخرا حول توجيهها تحذيرات عاجلة لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني Gmail، البالغ عددهم أكثر من 2.5 مليار مستخدم، لتغيير كلمات المرور بدعوى تعرض الخدمة لـ"اختراقات واسعة".

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن هذه الادعاءات "غير صحيحة"، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية في Gmail قادرة على التصدي لأكثر من 99.9% من محاولات التصيد الإلكتروني والبرمجيات الخبيثة.

وشددت جوجل على التزامها المستمر بتعزيز تقنيات الأمان والاستثمار في حلول مبتكرة لمواجهة أي تهديدات، محذّرة في الوقت نفسه من تداول أخبار غير دقيقة قد تثير الذعر بين المستخدمين.

وأوصت الشركة باتباع إجراءات أمان إضافية مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واستخدام مفاتيح المرور (Passkeys) كبديل أكثر أمانًا لكلمات المرور التقليدية، بجانب توعية المستخدمين بكيفية التعرف على الرسائل الاحتيالية والإبلاغ عنها.

وتأتي هذه التصريحات ردا على تقارير إعلامية زعمت أن قراصنة نفذوا اختراقات ناجحة لحسابات Gmail، وأن جوجل طلبت من المستخدمين تحديث كلمات المرور فورا بعد "اختراق مزعوم" لقاعدة بيانات Salesforce.

وأكدت الشركة أنه لم يتم تسجيل أي اختراق واسع لخدمة Gmail، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات قد يستغلها مجرمو الإنترنت أنفسهم لنشر رسائل تصيد وهمية تستهدف سرقة بيانات المستخدمين.