احذر.. محتالون يسرقون هويتك عبر واتساب بهذه الطريقة الخطيرة "تفاصيل"

كتب-محمود الهواري:

حذر مركز نصائح المستهلك في ولاية براندنبورج الألمانية من أسلوب احتيالي جديد يستهدف الحصول على صور من بطاقات الهوية عبر تطبيق واتساب، مشيرا إلى أن هذه الخدعة قد تنتقل إلى دول أخرى حول العالم.

وبحسب المركز، يتنكر المحتالون في صورة محامين أو موظفي شركات توظيف أو منصات لتداول العملات المشفرة، ويستخدمون رسائل رسمية مزيفة لإضفاء المصداقية على طلباتهم.

ويزعم هؤلاء في بعض الحالات أنهم يمثلون مكاتب محاماة سويسرية ويخبرون الضحايا بأن لهم تعويضات مالية تصل إلى آلاف اليوروهات نتيجة قضايا أو احتيالات مزعومة.

ويطلب المحتالون من الضحايا تحديد هويتهم عبر الإنترنت بشكل عاجل، سواء من خلال إرسال صور بطاقات الهوية أو رفعها أمام الكاميرا أثناء مكالمات فيديو.

وبمجرد حصولهم على هذه البيانات، يمكنهم استخدامها لفتح حسابات بنكية، تنفيذ مشتريات عبر الإنترنت، أو القيام بعمليات مالية أخرى باسم الضحية.

وأكد خبراء حماية المستهلك أن هذه الأساليب تتطور باستمرار، مشيرين إلى أن التنكر في هيئة مكتب محاماة سويسري يُعد أحدث تكتيك للمحتالين.

ودعا المركز الألماني المستخدمين إلى التأكد دائماً من هوية الجهة الطالبة للبيانات وعدم إرسال أي مستندات شخصية عبر المنصات الرقمية إلا بعد التحقق الكامل من قانونية الطلب، محذراً من أن أي تهاون قد يعرّضهم لسرقة بياناتهم أو استخدامها في عمليات احتيالية.