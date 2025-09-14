كتب- محمود الهواري:

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة الماضية، تصويتا مثيرا للجدل على مشروع قرار يدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وسط رفض من 10 دول للقرار.

وتضمنت قائمة هذه الدول التي عارضت الموافقة على القرار والاعتراف بدولة فلسطين بحسب ما نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على منصة أكس، الولايات المتحدة الحليفة للاحتلال وإسرائيل، إلى جانب دول أخرى من مختلف القارات.

فما هي تلك الدول؟

الولايات المتحدة

تقع الولايات المتحدة في قارة أمريكا الشمالية، وتعد ثالث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتتميز بتنوع جغرافي يشمل السهول الشاسعة، جبال الروكي والأبالاش، الصحاري، والسواحل الممتدة على المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ. تحدها كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، وتشمل أرخبيلات مثل ألاسكا وهاواي.

يبلغ عدد سكانها نحو 335 مليون نسمة، مع تركيز كبير في المدن الكبرى مثل نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو، وواشنطن العاصمة، حيث تتواجد الأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياسية.

ويعتمد الاقتصاد الأمريكي على التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات التحويلية، الطاقة، الزراعة، والخدمات المالية، مع دور مهم للسياحة والترفيه.

إسرائيل

تقع إسرائيل في شرق البحر الأبيض المتوسط، وهي صغيرة المساحة عند ملتقى قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا.

تحدها لبنان من الشمال، سوريا من الشمال الشرقي، الأردن من الشرق، مصر من الجنوب الغربي، والبحر الأبيض المتوسط من الغرب.

يبلغ عدد سكانها نحو 9.7 مليون نسمة، ويتركز معظمهم في المدن الكبرى مثل تل أبيب، القدس، وحيفا.

ويعتمد الاقتصاد على التكنولوجيا، البرمجيات، الصناعات الدفاعية، الطاقة الزراعية، والسياحة.

الأرجنتين

تقع الأرجنتين في جنوب أمريكا الجنوبية، وتعد من أكبر الدول في المنطقة من حيث المساحة، تمتد بين جبال الأنديز في الغرب والساحل الأطلسي في الشرق، وتحدها تشيلي، بوليفيا، باراغواي، البرازيل، وأوروغواي.

يبلغ عدد السكان نحو 46 مليون نسمة، وتعد العاصمة بوينس آيرس المركز الثقافي والاقتصادي، حيث تتركز الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

يعتمد الاقتصاد على الزراعة والثروة الحيوانية، خاصة إنتاج القمح والذرة وفول الصويا وتربية المواشي، إلى جانب الصناعات الغذائية، السيارات، والكيماويات، مع دور مهم للسياحة.

المجر

تقع المجر في قلب أوروبا الوسطى، وتشتهر بثقافتها الغنية، مع مناظر طبيعية تشمل سهول بانونيا وبحيرة بالاتون.

تحدها النمسا وسلوفاكيا من الغرب والشمال، أوكرانيا من الشمال الشرقي، رومانيا من الشرق، وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا من الجنوب.

يبلغ عدد السكان نحو 9.6 مليون نسمة، ويتركز معظمهم في العاصمة بودابست، إذ يعتمد الاقتصاد على الصناعة والخدمات، مع تركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات والآلات والهندسة الكهربائية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة.

باراغواي

تقع باراغواي في قلب أمريكا الجنوبية، وهي دولة داخلية لا تطل على البحر، تحدها البرازيل، الأرجنتين، وبوليفيا، إذ تتميز بتضاريس متنوعة تشمل السهول والغابات الاستوائية.

يبلغ عدد السكان نحو 7 ملايين نسمة، مع تركيز كبير في العاصمة أسونسيون وضواحيها، إذ يعتمد الاقتصاد على الزراعة، خاصة الصويا والذرة والقمح، إلى جانب الثروة الحيوانية، والطاقة المائية من سد إيتايبو، والصناعات التحويلية والخدمات.

ناورو

تقع ناورو في المحيط الهادئ، وهي أصغر جمهورية في أوقيانوسيا بمساحة 21 كيلومترا مربعا، إذ تقع شمال شرق أستراليا، ضمن جزر ميكرونيزيا، وتتمتع بمناخ استوائي معتدل.

يبلغ عدد السكان نحو 10 آلاف نسمة، ويركز معظمهم في العاصمة يارين والمناطق الساحلية، إذ يعتمد الاقتصاد على استخراج الفوسفات، مع محاولات لتنويع النشاط الاقتصادي عبر الصيد البحري والسياحة والخدمات.

ميكرونيسيا

تقع ميكرونيسيا في غرب المحيط الهادئ، وهي اتحاد يضم أكثر من 600 جزيرة صغيرة موزعة على أربع ولايات: يايب، تشو، بونبون، وكوسرا.

يبلغ عدد السكان حوالي 115 ألف نسمة، مع تركيزهم في الجزر الأكبر، إذ يعتمد الاقتصاد على المساعدات الخارجية، الصيد البحري، السياحة البيئية المحدودة، والزراعة المحلية، مع تراث ثقافي غني يعكس تاريخ الشعوب البولينيزية والميكرونيزية.

بالاو

تقع بالاو في غرب المحيط الهادئ، وهي أرخبيل يتكون من أكثر من 500 جزيرة، معظمها غير مأهول، شمال شرقي إندونيسيا وجنوب شرق الفلبين.

يبلغ عدد السكان نحو 18 ألف نسمة، يتركز أغلبهم في العاصمة نغيرولمود، إذ يعتمد الاقتصاد على السياحة البيئية والغوص، الصيد البحري، والزراعة، مع دعم من المساعدات الخارجية، خصوصا من الولايات المتحدة.

بابوا غينيا الجديدة

تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ، وتشغل الجزء الشرقي من جزيرة غينيا الجديدة مع جزر صغيرة أخرى، تحدها إندونيسيا وأستراليا، إذ تتميز بتضاريس جبلية وغابات مطيرة كثيفة.

يبلغ عدد السكان نحو 9.5 مليون نسمة، معظمهم في المدن الساحلية مثل بورت مورسمبي، مع اعتماد الاقتصاد على التعدين (الذهب والنحاس والنفط)، الزراعة الاستوائية، الصيد البحري، والخدمات.

تونغا

تقع تونغا في جنوب المحيط الهادئ، وهي أرخبيل يضم نحو 170 جزيرة بين نيوزيلندا وهاواي، بمناخ استوائي معتدل وتضاريس بركانية.

يبلغ عدد السكان نحو 105 آلاف نسمة، يتركز أغلبهم في العاصمة نوكو ألوفا والجزر الرئيسية، إذ يعتمد الاقتصاد على الزراعة، الصيد البحري، التحويلات المالية من المغتربين، والسياحة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية التقليدية الغنية.