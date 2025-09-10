بعد إعلان نهاية الدعم.. خطوات الترقية من ويندوز 10 إلى ويندوز 11

كتب- محمود الهواري:

أعلنت مايكروسوفت أن دعم نظام التشغيل ويندوز 10 سيتوقف رسميا في 14 أكتوبر 2025، بعد أربع سنوات من إطلاقه.

ورغم إتاحة الشركة لبرنامج "تحديثات الأمان الموسعة" لعام إضافي، إلا أن الوقت بات مناسبا للانتقال إلى ويندوز 11 أو البحث عن بدائل أخرى.

لماذا الترقية إلى ويندوز 11 الآن؟

الكثير من مستخدمي الأجهزة القديمة لم ينتقلوا بعد إلى ويندوز 11 رغم دعوات مايكروسوفت المستمرة. ويعود ذلك غالبا إلى مخاوف من مشاكل تقنية أو صعوبات في التحديث لكن الترقية الآن تضمن استمرار الحصول على تحديثات الأمان ودعم النظام.

قبل الترقية: تأمين الملفات أولا

ينصح الخبراء بعمل نسخة احتياطية كاملة للملفات المهمة قبل البدء في عملية التحديث. يمكن تخزين الملفات على قرص صلب خارجي أو استخدام خدمة OneDrive التابعة لمايكروسوفت، التي توفر 5 جيجابايت مجانية على الأقل لكل مستخدم.

النسخ الاحتياطي يضمن بقاء المستندات والصور في أمان في حال حدوث أي خطأ أثناء عملية الترقية.

خطوات الترقية إلى ويندوز 11

1 التحديث المباشر

الطريقة الأبسط هي تثبيت ويندوز 11 فوق ويندوز 10 عبر الإعدادات → التحديث والأمان، مع الاحتفاظ بمعظم الملفات والتطبيقات والإعدادات الحالية.

2 التثبيت النظيف

في حال وجود مشاكل توافق أو رغبة في تثبيت جديد بالكامل، يمكن استخدام ذاكرة فلاش USB (سعة 8 جيجابايت على الأقل) وتحميل أداة إنشاء الوسائط من موقع مايكروسوفت، ثم التمهيد من خلال محرك الأقراص لإجراء التثبيت النظيف.

هذه الطريقة تمحو البيانات القديمة وتقلل من احتمال ظهور الأخطاء أو مشاكل التعريفات.

أثناء التثبيت: استعادة النسخ الاحتياطية

بعد الانتهاء من تثبيت ويندوز 11، يمكن استعادة النسخة الاحتياطية للنظام أو الملفات يدويًا عبر مستكشف الملفات أو OneDrive، لضمان عودة كل المستندات والإعدادات بسهولة.

تجارب المستخدمين مع ويندوز: من “الشاشة الزرقاء” إلى الاستقرار

عرف نظام ويندوز تاريخيا بظهور "الشاشة الزرقاء" نتيجة مشاكل التعريفات أو التحديثات. لكن الإصدارات الأخيرة أكثر استقرارًا، ما يجعل الترقية المباشرة خيارًا آمنًا وسريعًا للمستخدمين.

خيار بديل: لينكس بدلًا من ويندوز

بالنسبة لمن يرفضون الانتقال إلى ويندوز 11، لا يُنصح بالاستمرار على ويندوز 10 بعد توقف الدعم الأمني. البديل المقترح هو أنظمة لينكس مفتوحة المصدر، مثل أوبونتو أو لينكس مينت، التي تتميز بالاستقرار والدعم المستمر من مجتمع المطورين.

رغم الحاجة للبحث عن بدائل لبعض تطبيقات ويندوز، إلا أن لينكس يوفر برامج مجانية قوية مثل LibreOffice وGIMP، إلى جانب إمكانية استخدام Office 365 عبر المتصفح.