الكشف عن متصفح إنترنت مبتكر لتوفير حماية ضد التهديدات المتطورة

أعلنت بالو ألتو نتوركس، الشركة الرائدة عالميا في مجال الأمن الإلكتروني، عن إطلاق حلول أمنية جديدة هي بريزما ساسي (Prisma® SASE 4.0)، والتي تندرج ضمن حلول حافة خدمات الوصول الآمن (SASE).

وتمتاز هذه الحلول بأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أنها الأكثر تطورا في فئتها. وتضم الحلول الجديدة متصفح الإنترنت بريزما (Prisma Browser)، الذي يتصدى للهجمات المتطورة بصورة آنية ومباشرة ضمن المتصفح، في الوقت الذي تعاني الحلول التقليدية القديمة من نقاط عمياء خطيرة في هذا السياق.

اعتراض الهجمات المشفرة والمراوغة

وتم تصميم الحلول الجديدة لاعتراض الهجمات المشفرة والمراوغة والتصدي لها، لا سيما وأنها تتجمع في متصفح الإنترنت وتتجاوز بوابات الأمن التقليدية.

وقد بات المتصفح اليوم بمثابة نظام التشغيل الجديد للمؤسسات والواجهة الرئيسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، ولذلك أصبح ضمان أمنه حاجة أساسية.

ومع تحول المزيد من التطبيقات والبيانات الحيوية إلى استخدام المتصفح، فقد أصبحت المتصفحات التقليدية المخصصة للمستخدمين الأفراد غير مناسبة للأعمال بسبب افتقارها إلى الضوابط الأمنية اللازمة للحماية من الهجمات السيبرانية المتزايدة.

ومع إطلاق منصة "بريزما ساسي 4"، فقد أصبح متصفح "بريزما" قادرا على كشف البرمجيات الخبيثة والتعامل معها بصورة آنية قبل أن تتمكن من إحداث أي أضرار، الأمر الذي يقدم طبقة دفاع حيوية غير متوفرة في الحلول الأخرى.

وقال أناند أوسوال، النائب التنفيذي للرئيس لأمن الشبكات لدى بالو ألتو نتوركس: "لقد شهد الحوار مع قادة الأعمال تطورا ملموسا، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بوقف التهديدات ومواجهتها، بل بتعزيز النمو، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال بنية أمنية متطورة ومجزأة.

وتمثل الابتكارات، التي توفرها منصة "بريزما ساسي 4"، وخاصة حلول الحماية في المرحلة النهائية داخل المتصفح، استجابة مباشرة لتطورات المشهد الرقمي، الذي تؤدي الهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي فيه والاعتماد واسع النطاق لأدوات الذكاء الاصطناعي، إلى جعل الأساليب الأمنية التقليدية قديمة وغير فعّالة. وإننا نقوم بترسيخ معيار جديد للأمن، وذلك من خلال مواجهة التهديدات المتقدمة القادرة على تجاوز جدران حماية الحلول القديمة واستهداف المتصفحات مباشرة".