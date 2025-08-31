تعرف على مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة في هواتف Pixel 10

كتب- محمود الهواري:

تركز جوجل في سلسلة هواتف Pixel 10 الجديدة على تعزيز تجربة الاستخدام بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت في حدث Made by Google عن مجموعة من المزايا المتقدمة التي ستصل أولا إلى هواتف بكسل 10، ثم تطرح لاحقا على بعض الأجهزة السابقة.

وتتصدر هذه المزايا خاصية Magic Cue التي تعتمد على نموذج Gemini Nano لتقديم اقتراحات سياقية مباشرة أثناء المحادثات، مثل إرسال تفاصيل موقع جغرافي من خرائط جوجل أو عرض بيانات الرحلات الجوية فور استلام رسائل متعلقة بالسفر.

وأضافت الشركة ميزة Daily Hub عبر صفحة Discover، وهو مركز يومي مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعرض ملخصا شخصيا يبدأ بحالة الطقس وجدول المواعيد والتذكيرات، إضافة إلى مقالات وفيديوهات مقترحة.

وأطلقت جوجل تطبيق Journal لتدوين اليوميات، حيث يمكن للمستخدمين كتابة مذكراتهم والحصول على اقتراحات ذكية تتضمن صورًا مرتبطة بالمحتوى، إلى جانب تصنيف تلقائي للمذكرات وفق الموضوعات.

وعززت الشركة تطبيق الصور بخاصية Conversational Editing التي تتيح تعديل الصور عبر أوامر نصية أو صوتية، مثل إزالة الأشخاص غير المرغوب فيهم من الخلفية، مع إمكانية مقارنة النسخة الأصلية بالنسخة المعدلة والتراجع عن التغييرات.

أما على صعيد الكاميرا، فقدمت جوجل تحسينات جديدة أبرزها Camera Coach الذي يقترح أفضل زاوية وإضاءة قبل التقاط الصور، وميزة Auto Best Take التي تدمج لقطات متعددة لضمان ظهور جميع الأشخاص بأفضل شكل، إلى جانب تطوير ميزة Add Me التي تسهّل على المصور إدراج صورته في اللقطات الجماعية الكبيرة.