مايكروسوفت تكشف عن أول نماذجها المطورة داخليا في الذكاء الاصطناعي

كتب- محمود الهواري:

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق أولى نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها بالكامل داخل معاملها، في خطوة تعكس رغبتها في تعزيز استقلاليتها وتقليل اعتمادها على شركاء خارجيين في هذا القطاع المتسارع.

نموذج لتوليد الصوت

وكشفت الشركة أن النموذج الأول، MAI-Voice-1، يتميز بقدرته على توليد دقيقة كاملة من الصوت في أقل من ثانية واحدة باستخدام بطاقة رسومية واحدة (GPU).

ويجري استخدامه بالفعل في بعض خدمات كوبايلوت مثل Copilot Daily التي تقدم ملخصا صوتيا يوميا للأخبار، إضافة إلى إنتاج محتوى شبيه بالبودكاست لتبسيط المواضيع، مع إتاحة تجربة النموذج عبر Copilot Labs حيث يمكن تعديل نبرة الصوت وأسلوب الإلقاء.

نموذج نصي جديد

أما النموذج الثاني، MAI-1-preview، فهو نموذج نصي أساسي تم تدريبه باستخدام نحو 15 ألف رقاقة من نوع Nvidia H100. وصُمم للتعامل مع التعليمات النصية والإجابة عن الاستفسارات اليومية بدقة وسرعة.

وبحسب مايكروسوفت، فإن هذا النموذج يمثل خطوة أولى نحو دمجه تدريجيا في خدمات "كوبايلوت"، حيث بدأت الشركة بالفعل اختباره عبر منصة LMArena المتخصصة في قياس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي.

تصريحات رسمية

قال مصطفى سليمان، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، إن الهدف الأساسي من تطوير هذه النماذج ليس تلبية احتياجات المؤسسات فحسب، بل تقديم تجارب فعالة ومباشرة للمستخدمين الأفراد.

وأضاف أن الشركة تستهدف الاستفادة من بياناتها الاستهلاكية والإعلانية لبناء نماذج عملية يمكن الاعتماد عليها كرفيق ذكي في الحياة اليومية.

استقلالية وتنافسية

ورغم استمرار اعتماد خدمات كوبايلوت بشكل كبير على تقنيات شركة OpenAI، التي استثمرت فيها مايكروسوفت مليارات الدولارات، فإن تطوير نماذجها الخاصة يعكس سعيها إلى أن تصبح منافسا مستقلا في المدى الطويل، حتى لو استدعى الأمر سنوات من الاستثمار المكثف.

وأكد سليمان أن لدى مايكروسوفت "خارطة طريق طموحة على مدى خمس سنوات"، مع استثمارات مستمرة كل ربع سنة، مشيرا إلى أن الشركة تراهن على تطوير مجموعة متنوعة من النماذج المتخصصة لتوفير قيمة أكبر للمستخدمين وتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.