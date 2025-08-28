واتساب يطرح مساعد كتابة جديد بالذكاء الاصطناعي (تفاصيل)

كتب- محمود الهواري:

أعلنت منصة المراسلة الفورية الشهيرة واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين الحصول على اقتراحات نصية بصيغ متعددة مثل الأسلوب الاحترافي أو الطريف أو الداعم، مع إمكانية تعديل الرسائل قبل إرسالها.

وتظهر الأداة من خلال أيقونة على شكل "قلم" داخل المحادثات الفردية والجماعية، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي اقتراح النصوص الجاهزة.

وبدأت الميزة بالوصول تدريجيا لمستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة باللغة الإنجليزية فقط، على أن تطرح لاحقا بلغات ودول أخرى، فيما لا تدعم اللغة العربية في الوقت الحالي.

وأكدت الشركة أن المساعد الجديد يعتمد على تقنية "المعالجة الخاصة" (Private Processing) المطورة من قبل "ميتا"، والتي تضمن استخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سرية المحادثات وعدم وصول أي طرف خارجي إليها، بما يتماشى مع مبدأ التشفير التام من طرف إلى طرف الذي يميز واتساب.

وتستهدف الميزة شرائح متعددة، بدءا من الشركات الصغيرة التي تعتمد على واتساب للتواصل مع العملاء، حيث يمكنها صياغة رسائل أكثر احترافية بسرعة، وصولًا إلى المستخدمين العاديين الراغبين في إضافة طابع ودود أو مرح لمحادثاتهم اليومية.