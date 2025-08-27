خصلات شعر تفضح أسرار بيتهوفن.. كيف مات أسطورة الموسيقى؟ (صور)

وكالات

في مارس عام 1827، رحل المؤلف الموسيقي الألماني لودفيج فان بيتهوفن عن عمر ناهز 56 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك بعدما كان طريح الفراش منذ أعياد الميلاد الأخيرة، يعاني من انتفاخ البطن والأطراف واليرقان، بينما تحول التنفس إلى معركة يومية.

وبعد وفاته، عثر أصدقاؤه بين مقتنياته على وثيقة كتبها قبل نحو 25 عاما، أوصى فيها بالكشف عن تفاصيل حالته الصحية للعامة، حتى يدرك العالم معاناته كفنان أصم عاش مأساته في صمت.

وبعد قرنين تقريبا من رحيله، كشف باحثون من معهد ماكس بلانك لعلم الإنسان التطوري في ألمانيا، في دراسة نشرتها مجلة Current Biology عام 2023، نتائج تحليل جيني لعينات شعر موثقة من بيتهوفن.

وبينت الدراسة أن الملحن العالمي عانى من التهاب الكبد الوبائي (ب)، إلى جانب مشكلات مزمنة في السمع والجهاز الهضمي، وهو ما رجح أن يكون السبب الرئيس في وفاته، لا التسمم بالرصاص كما كان يعتقد سابقا.

وأوضح العلماء أن فقدان السمع بدأ تدريجيا منذ عشرينيات عمره حتى وصل إلى الصمم الكامل عام 1818، وهو ما شكل مفارقة مأساوية لمسيرته كأحد أعظم الموسيقيين في التاريخ.

وإلى جانب ذلك، أشارت التحاليل إلى وجود عدم تطابق في الكروموسوم (Y) بين عينات شعره وأحفاد سلالته الأبوية، ما يفتح بابا جديدا من الأسئلة حول جذوره العائلية.

ورغم التقدم العلمي الذي مكن الباحثين من الكشف عن أسرار مرض بيتهوفن بعد أكثر من 190 عاما على وفاته، تبقى بعض الألغاز عالقة: كيف أُصيب بالتهاب الكبد؟ وما السبب الحقيقي وراء آلام بطنه المزمنة وصممه الغامض؟.