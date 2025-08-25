سوني تطلق سماعة الرأس Inzone E9 المغلقة لعشاق الألعاب

(د ب أ)

أعلنت شركة سوني عن إطلاق سماعة الرأس Inzone E9 المغلقة لعشاق الألعاب، والتي توفر صوت فائق النقاء حتى أثناء التنقل مع عزل المستخدم عن الضوضاء المزعجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أنه يتم توصيل سماعات الأذن عن طريق كابل AUX بطول 8ر1 متر، علاوة على توافر محول USB-C لتوفير الصوت المحيطي المجسم 7.1 مع دعم تقنية سوني 360 Reality Audio وضبط الصوت عن طريق الإيكولايزر في تطبيق سوني Inzone Hub.

وتروج الشركة اليابانية لسماعة الرأس Inzone E9 الجديدة من خلال مقاومة 16 أوم وحساسية 101 ديسيبل/مللي وات. وتمتاز سماعة سوني الجديدة بسهولة الاستخدام، وبالتالي يمكن استعمالها مع الأجهزة المختلفة مثل نينتندو Switch 2.

ولا تدعم سماعة الرأس Inzone E9 وظيفة إلغاء الضوضاء النشظ، ولكن سدادات الأذن العازلة مصممة لامتصاص الضوضاء المحيطة، وتوفر سوني سدادات أذن من السيليكون والإسفنج بأربعة مقاسات مختلفة لضمان الملاءمة المثالية مع مختلف المستخدمين.

ويعمل الغلاف الصلب المرفق على حماية سماعة الرأس ومحول USB-C أثناء التنقل، ويتوافر الغلاف باللون الأبيض والأسود ويحمل عبارة Inzone وE9 بخط كبير.