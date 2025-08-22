وكالات

كشفت صور حديثة التقطها باحث روماني عن ظاهرة نادرة على سطح الشمس، حيث ظهر إعصار شمسي عملاق وبروز بركاني هائل في الوقت نفسه، في حدث لم يسبق توثيقه بهذه الطريقة.

وتمكن ماكسيميليان تيودوريسكو، الباحث في معهد علوم الفضاء في رومانيا، من تصوير الحدثين في صورة واحدة مذهلة، مؤكدا ندرته الكبيرة بين الظواهر الشمسية.

وأفاد تيودوريسكو لموقع "لايف ساينس" أن الإعصار الشمسي الضخم نادر جدا، ولم يسبق له أن شهد وقوع إعصار شمسي هائل في نفس الوقت مع بروز بركاني.

وأوضح الباحث أن ارتفاع الإعصار الشمسي بلغ نحو 130 ألف كيلومتر، أي ما يعادل عشر قطر الشمس تقريبا، بينما بلغ عرض البروز البركاني حوالي 200 ألف كيلومتر، مقارنة بقطر الأرض البالغ 12,756 كيلومترا، ما يجعل الحدث مذهلا من حيث الحجم.

وأوضح الباحث أن الظاهرتين مرتبطتان باضطرابات في المجال المغناطيسي غير المرئي للشمس، حيث يجبر هذا المجال البلازما على اتخاذ شكل إعصار أو إطلاقها في ثوران شاهق يعرف بالبروز البركاني.

وتم رصد الإعصار أول مرة على موقع مجموعة شبكة التذبذب العالمية (GONG)، التي تديرها المرصد الوطني الشمسي، قبل أن يظهر البروز البركاني، ما أتاح فرصة نادرة لتصوير الحدثين معا.