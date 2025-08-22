كتب- محمود الهواري:

اشتكى آلاف مستخدمي هواتف أندرويد خلال الساعات الماضية من التغيير المفاجئ في واجهة المكالمات بعد إطلاق شركة "جوجل" التحديث الأخير للنظام.

وأثار التحديث الجديد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث رحب بعض المستخدمين بالواجهة الجديدة، بينما أعرب آخرون عن استيائهم وسعوا لإيجاد طرق لإعادة التصميم السابق.

سياسية تحديثات نظام أندرويد

بحسب موقع أندرويد الرسمي على جوجل، فإن النظام يرسل إشعارا تلقائيا إلى المستخدمين عند توفر أي تحديث جديد، ويشمل ذلك الأجهزة العاملة بالإصدار Android 8.0 أو الأحدث، حيث تظهر الإشعارات مباشرة للمستخدم لبدء عملية التثبيت.

نظام أندرويد

وأوضح الموقع، أن التحديثات لا تفرض فورا، بل تمنح المستخدمين خيارات للتحكم في طريقة تثبيتها، موضحة أنه يمكن تحميل التحديث وتثبيته تلقائيا فور توفره مع إمكانية تأجيله أو الانتظار حتى "نافذة الصيانة" المحددة، أو جدولة التحديثات لتثبيتها في أوقات محددة يوميا بما يضمن عدم تعارضها مع استخدام الجهاز.

إيقاف تحديث أندرويد

وتابع، أن من ضمن خيارات التحكم تأجيل التثبيت لفترة تصل إلى 30 يوما على أن يصبح التثبيت إلزاميا بعد انتهاء هذه المدة.

إلغاء التحديثات التلقائية لنظام أندرويد

أوضح محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، خطوات التحكم في التحديثات التلقائية لتجنب التحديثات التلقائية غير المرغوبة فيها.

وأضاف الخبير في تصريحات لـ "مصراوي"، أن الخطوة الأولى تتمثل في وقف تحديث النظام التلقائي من خلال الذهاب إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "تحديث النظام" أو "حول الهاتف" وإيقاف خيار "التنزيل التلقائي" أو "التثبيت التلقائي"، بحيث يتم التحديث يدويا عند رغبة المستخدم.

وتابع الحارثي، أنه يمكن أيضا إيقاف تحديث التطبيقات التلقائي من متجر "جوجل بلاي" عبر الدخول إلى الإعدادات واختيار "عدم التحديث التلقائي"، بدلا من الخيارات الأخرى مثل التحديث عبر أي شبكة أو عبر الواي فاي فقط.

وأكد الحارثي أن هذه الخطوات تمنح المستخدم التحكم الكامل في توقيت التحديثات، وتجنب مشاكل مثل استهلاك الباقة أو حدوث أعطال بعد تثبيت تحديث غير مناسب.