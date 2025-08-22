إعلان

بسبب الذكاء الاصطناعي.. قرار مهم من منصة تيك توك في بريطانيا

04:58 م الجمعة 22 أغسطس 2025

تيك توك تقلص مئات الوظائف في بريطانيا

(د ب أ)

قررت شركة تيك توك خفض مئات الوظائف في المملكة المتحدة، كجزء من إعادة هيكلة عمليات الثقة والسلامة، فيما تستخدم بشكل متزايد الذكاء الاصطناعي لإدارة المحتوى.

وذكرت شركة مشاركة مقاطع الفيديو أنها "تركز عملياتها على عدد أقل من المواقع حول العالم"، حسب وكالة الأنباء البريطانية(بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

وستشمل الخطط لإعادة الهيكلة العالمية، وظائف في المملكة المتحدة بالإضافة إلى جنوب وجنوب شرق آسيا.

ومن المفهوم أن مئات الوظائف ستتأثر في المملكة المتحدة، حيث توظف الشركة حاليا أكثر من 2500 موظف.

وبموجب الخطط المقترحة، سيتم إعادة توزيع عمل الموظفين المتضررين على مكاتب أخرى في أوروبا وبعض مقدمي الخدمات الخارجيين- مع بقاء بعض الأدوار والعمليات المتعلقة بالثقة والسلامة في المملكة المتحدة.

