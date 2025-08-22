وكالات

في واقعة غريبة أثارت الجدل في كاليفورنيا، فوجئ صيادو الحيوانات البرية بالعثور على لحوم خنازير برية يتخللها لون أزرق لامع داخل أحشائها.

ودفعت الحادثة السلطات المحلية إلى التحرك سريعا وإصدار تحذيرات رسمية حول احتمالية وجود تلوث بيئي أو كيميائي وراء هذه الظاهرة غير المألوفة.

وبحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، قال دان بيرتون، صاحب شركة لمكافحة الحياة البرية: "لا أتحدث عن القليل من اللون الأزرق، بل عن الأزرق النيون، وأزرق التوت البري".

وكشف تحقيق رسمي أن السبب يعود إلى التسمم بمبيد القوارض ديفاسينون، الذي يباع عادة مصبوغا لتحديد هويته، رغم فرض حظر مشدد على استخدامه في كاليفورنيا منذ عام 2024.

وأوضح ريان بوربور، من إدارة الأسماك والحياة البرية في كاليفورنيا (CDFW)، أن لحوم الحيوانات البرية مثل الخنازير، الغزلان، الدببة والأوز قد تكون ملوثة إذا تعرضت لمبيدات القوارض، محذرا من أن هذه السموم تمثل خطرا كذلك على الحيوانات غير المستهدفة.

ويُعد ديفاسينون من مبيدات القوارض الشائعة، حيث يعمل كمضاد للتخثر ويسبب نزيفا داخليا شديدا.

ورغم أنه يتحلل أسرع من مبيدات الجيل الثاني، إلا أنه يبقى نشطا في أنسجة الحيوانات حتى بعد موتها أو طهيها، ما يزيد من خطورة انتقال التسمم إلى المفترسات الأخرى، بما في ذلك البشر.