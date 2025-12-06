"عصابة الكتعة".. ضبط 12 طفلا مستغلين في التسول بالقاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، من بينهم 8 ذوي معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمارة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم ضبط 12 حدثاً من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وفق ما ورد في تحريات الشرطة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.