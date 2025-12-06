إعلان

"عصابة الكتعة".. ضبط 12 طفلا مستغلين في التسول بالقاهرة والجيزة

كتب- صابر المحلاوي:

08:50 م 06/12/2025

ضبط 12 طفلا مستغلين في التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 رجال و5 سيدات، من بينهم 8 ذوي معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بالمارة في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتم ضبط 12 حدثاً من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وفق ما ورد في تحريات الشرطة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسليم الأحداث لأهليتهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

استغلال الأطفال التسول مباحث الأحداث

