القبض على عصابة سرقت 125 كيلو فضة في المعادي

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة كمية كبيرة من المشغولات الفضية من داخل محل لبيع الفضيات بالمعادي، بعد تلقي قسم شرطة الجمالية بلاغًا من صاحب المحل بتضرره نتيجة سرقة 125 كيلو جرام من المخزن الخاص به باستخدام "المفتاح المصطنع".

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم خمسة أشخاص مقيمين بدوائر أقسام شرطة ثان وثالث مدينة نصر. وبحوزتهم ثلاث حقائب تحتوي على 118 كيلو جرام من المشغولات الفضية ومبلغ مالي، واعترفوا بارتكاب السرقة، موضحين أنهم قاموا بالتصرف في باقي المسروقات من خلال شخصين آخرين، مالكي محال فضيات "سيئي النية"، الذين تم ضبطهم أيضًا.

وأوضحت التحريات أن جميع المتهمين اتفقوا على تنفيذ السرقة واستغلال سائق يعمل لدى صاحب المحل لتسهيل العملية، قبل أن يتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما واصلت أجهزة الأمن متابعة الواقعة لضمان استرجاع المسروقات واستكمال التحقيقات.



