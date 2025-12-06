وزير الآثار: ارتفاع السائحين الأمريكيين إلى مصر 20% خلال العام الجاري

أشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى الأداء الإيجابي لمعدل الحركة السياحية الوافدة من السوق الأمريكي إلى مصر، موضحًا أن عدد السائحين الأمريكيين ارتفع بنسبة 20% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 520 ألف سائح.

وأضاف الوزير في بيان أن هذا النمو يعكس الثقة المتنامية في المقصد السياحي المصري، وما يتمتع به من مستويات عالية من الأمن والضيافة وجودة الخدمات، مؤكداً أن السوق الأمريكي أصبح أحد أهم الأسواق الداعمة لنمو قطاع السياحة في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح شريف فتح، أن الربط الجوي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية يشهد توسعًا مستمرًا، سواء من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة أو افتتاح خطوط جديدة من مدن أمريكية مختلفة، وهو ما يسهم مباشرة في دعم الحركة السياحية وجذب شرائح واسعة من السائحين الأمريكيين