عماد الدين حسين: نجاح حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مرهون بضبط الأسواق

كتب : حسن مرسي

07:53 م 15/02/2026

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين أن القرارات الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكلفة 40.3 مليار جنيه تعكس استجابة مباشرة للضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح حسين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن نجاح هذه الحزمة الاجتماعية يتوقف على عدة عوامل حاسمة، أبرزها ضبط الأسواق بشكل صارم، وضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية، وسرعة التنفيذ على أرض الواقع، حتى يشعر المواطن البسيط بأثر هذه القرارات في جيبه ومعيشته اليومية، مؤكدًا أن مجرد الإعلان عن الحزمة لا يكفي دون متابعة دقيقة لآليات التنفيذ.

وشدد الكاتب الصحفي على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الثقة المتبادلة ومواجهة أي استغلال أو شائعات قد تطلقها بعض الأطراف لتعكير صفو الأجواء الإيجابية.

وحذر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، من أن بعض التجار قد يحاولون استغلال المناسبات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يتطلب يقظة كاملة من أجهزة الرقابة لضبط المخالفين.

وأشار حسين إلى أن فاعلية هذه الإجراءات مرهونة بإحكام الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمواطن البسيط، مع ضمان توافر السلع وانتظام حركة التوزيع.

وأكد أن سرعة التنفيذ والتنسيق مع القطاع الخاص عنصران حاسمان لتحقيق الهدف الأساسي من الحزمة وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الشهر الكريم.

