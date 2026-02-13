إعلان

ميتا تختبر ذكاء اصطناعي يحافظ على نشاط حسابك بعد الوفاة.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

03:48 م 13/02/2026

شركة ميتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصلت شركة ميتا على براءة اختراع في ديسمبر الماضي، توضح طريقة يمكن من خلالها لنموذج لغوي كبير محاكاة نشاط المستخدم على منصات التواصل الاجتماعي، مثل التفاعل مع المحتوى والرد على الرسائل، حتى في حالة غياب المستخدم أو وفاته.

وتوضح براءة الاختراع، بحسب تقرير موقع "بيزنس إنسايدر"، أن النموذج اللغوي يمكنه الاستمرار في تمثيل المستخدم عبر إنشاء نسخة رقمية تعتمد على بياناته الخاصة، بما في ذلك التعليقات والإعجابات والمحتوى المنشور، بهدف الحفاظ على تجربة المتابعين واستمرار التفاعل معهم.

ويدرج أندرو بوسورث، المدير التقني لشركة ميتا، كمؤلف رئيسي للبراءة التي قدمت لأول مرة عام 2023، فيما قال متحدث باسم الشركة إن "لا خطط حاليا لتطبيق هذا المثال عمليا".

وتشير الوثائق إلى أن النسخة الرقمية قد تتفاعل مع محتوى الآخرين بالإعجاب أو التعليق، وحتى محاكاة مكالمات الفيديو أو الصوت مع المستخدمين، وهو ما قد يكون مفيدا للمؤثرين أو صناع المحتوى الذين يحتاجون إلى استراحة دون فقدان التواصل مع متابعيهم.

ورغم أن البراءة تعكس أفكارا مستقبلية، أثارت الفكرة تساؤلات قانونية وأخلاقية.

وقالت إيدينا هاربينجا، أستاذة القانون في جامعة برمنغهام، إن المسألة تتعلق ليس بالقوانين فقط، بل بالآثار الاجتماعية والفلسفية الكبيرة المتعلقة بمحاكاة الأشخاص بعد الوفاة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميتا سبق وأن طرحت أدوات لإدارة الحسابات بعد الوفاة، كما ناقش مارك زوكربيرج فكرة شخصيات أفاتار للأشخاص المتوفين ضمن مشروعات "ميتافيرس" في 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة ميتا الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
أخبار

خطيب المسجد النبوي يحذر من المعاصي في رمضان: قد تنقص أجر الصائم وتذهب بثمرة
بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
أخبار المحافظات

بعد تداول الفيديو.. ضبط شاب تعدى على والدته وبحوزته سلاح أبيض ببنها
مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
نصائح طبية

مع تقلبات الجو والغبار- كيف تقي نفسك من العاصفة الترابية؟
غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
زووم

غادة عادل تتعرض لإصابة في ذراعها.. وإنجي علي تعلق: اللعب مع الكلاب (فيديو
كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون
أخبار البنوك

كيف يؤثر خفض الفائدة على الدين الداخلي وقوة الجنيه؟ خبراء يجيبون

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

القاهرة تحت تأثير العاصفة الترابية.. والأرصاد تحذر من الساعات المقبلة-(صور)