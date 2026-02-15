تسريبات تكشف مزايا مرتقبة في هواتف آيفون الجديدة

كشفت تسريبات عن عزم شركة أبل تزويد هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس بمودمها الخلوي الجديد من الجيل التالي “C2”، في خطوة تشير إلى تخلي الشركة عن مودمات الجيل الخامس المقدمة من كوالكوم، والمستخدمة حاليا في سلسلة آيفون 17 برو.

وبحسب تقرير نشره موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا، يتوقع أن يجلب مودم “C2” ثلاث مزايا رئيسية لسلسلة آيفون 18 برو المرتقبة، تركز على كفاءة الطاقة، وتعزيز الخصوصية، وتحسين الأداء في ظروف الشبكات الصعبة.

تحسين كفاءة استهلاك البطارية

وأفاد التقرير بأن مودمات أبل الخلوية السابقة تميزت بانخفاض استهلاك الطاقة مقارنة بمنافسيها، ومن المنتظر أن تواصل شريحة “C2” هذا النهج.

ويعزى ذلك إلى التكامل الوثيق بين نظام التشغيل iOS والمعالجات التي تطورها أبل، ما يتيح إدارة أكثر كفاءة للطاقة أثناء الاتصال بالشبكات الخلوية، الأمر الذي قد ينعكس على عمر بطارية أطول في الاستخدام اليومي.

تعزيز الخصوصية عبر تقييد الموقع الدقيق

من الميزات المتوقعة أيضا دعم خاصية “تقييد الموقع الدقيق”، وهي إعداد يهدف إلى تقليل دقة بيانات الموقع التي يمكن لمزودي الشبكات الخلوية الوصول إليها.

وتعمل هذه الميزة على الحد من المعلومات المتاحة للشبكات، بما يسمح بتحديد موقع عام للجهاز بدلا من موقع تفصيلي، دون التأثير على جودة الاتصال أو تجربة المستخدم.

أداء أفضل في المناطق ذات التغطية الضعيفة

وأشار التقرير إلى أن مودم “C2” قد يسهم في تحسين أداء الاتصال في المناطق التي تعاني من ضعف أو ازدحام الشبكات.

ويتيح التكامل بين معالج الهاتف والمودم إعطاء أولوية لأنواع معينة من حركة البيانات الأكثر حساسية للزمن، ما يؤدي إلى استجابة أسرع وتقليل تأثير الازدحام على تجربة الاستخدام، وفق ما سبق أن أوضحته أبل في تصريحات نقلتها وكالة رويترز.