ما أبرز مميزات البحث الجديدة التي كشفت عنها جوجل؟

أعلنت "جوجل" عن اختبار ميزة جديدة تدمج بين AI Overviews، الملخصات الذكية التي تظهر أعلى نتائج البحث، وAI Mode، الوضع الذي يتيح محادثة تفاعلية مباشرة مع نظام "جيميني".

وبموجب هذا التحديث، سيتمكن المستخدم من الانطلاق من الملخص الذكي الذي يحصل عليه عند البحث، ثم مواصلة الاستفسار والتعمق عبر واجهة محادثة دون الحاجة للانتقال إلى تبويب آخر، في خطوة تهدف إلى جعل تجربة البحث أكثر سلاسة وترابطا.

وكانت "جوجل" قد طرحت ميزة AI Mode في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، قبل أن توسع توفرها عالميا في أغسطس، لتقدم تجربة حوارية مشابهة لـ"شات جي بي تي"، تمكن المستخدم من طرح أسئلة متتابعة واستكشاف المعلومات بشكل تفاعلي، وفقا لتقرير نشره موقع "تك كرانش".

لكن التحدي السابق كان اضطرار المستخدم إلى الاختيار مسبقا: هل يريد نتيجة بحث تقليدية وسريعة؟ أم يخطط للدخول في محادثة متعمقة؟ وهو ما تعمل "جوجل" اليوم على تجاوزه.

وبحسب الشركة، فإن عملية البحث نفسها تتطور بطبيعتها من سؤال بسيط إلى رغبة في فهم أعمق، ومن هنا جاء قرار الدمج بين الميزتين.

وتقول "جوجل" إن الاختبار الجديد سيسمح للمستخدمين بـ"التعمق بسلاسة" داخل AI Mode مباشرة من صفحة نتائج البحث، مشيرة إلى أن الميزة تختبر عالميا حاليا، ولكن على الأجهزة المحمولة فقط.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيد فيه "OpenAI" ترتيب أولوياتها لتحسين تجربة المحادثة في منصتها، بينما يواصل نظام "جيميني" تحقيق نمو ملحوظ، إذ تجاوز عدد مستخدميه 650 مليون مستخدم شهريا حتى نوفمبر، في حين تحصد ميزة AI Overviews أكثر من ملياري مستخدم شهريا.

وقال روبي ستاين، نائب رئيس المنتجات في "بحث جوجل"، إن المستخدم "لا ينبغي أن يفكر في المكان أو الطريقة المناسبة لطرح سؤاله"، مؤكدا أن مستقبل البحث يقوم على فكرة: اسأل أي شيء، وبأي صيغة، وسيصلك الجواب بلا تعقيد.