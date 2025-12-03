جوجل تكشف عن حزمة تحديثات ضخمة لأندرويد 16.. تعرف عليها

أعلنت شركة "جوجل"، عن حزمة واسعة من تحديثات نظام أندرويد 16، إلى جانب مجموعة من المزايا العامة للنظام وخصائص إضافية موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي إطلاق هذه التحديثات، التي تصل أولا إلى هواتف "بيكسل"، ضمن تحول كبير في سياسة تحديثات أندرويد، إذ تنتقل الشركة من نموذج التحديث السنوي إلى طرح إصدارات متكررة على مدار العام، وفقا لتقرير موقع "تك كرانش".

إشعارات أذكى بالذكاء الاصطناعي

وأبرز ما يقدمه أندرويد 16 هو ميزة تلخيص الإشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما يسمح للمستخدم بالحصول على خلاصة سريعة للمحادثات الطويلة أو الرسائل الجماعية.

ويطرح النظام "منظم الإشعارات" الجديد، الذي يعمل تلقائيا على فرز الإشعارات ذات الأولوية المنخفضة مثل العروض الترويجية والأخبار وإسكاتها دون تدخل المستخدم.

خيارات تخصيص أوسع

ويضيف التحديث مجموعة كبيرة من أدوات التخصيص، تشمل أشكالا جديدة لأيقونات التطبيقات، وتصاميم متناسقة مع الثيم، إلى جانب إمكانية تعتيم التطبيقات الفاتحة تلقائياً حتى إن لم تدعم الوضع الداكن داخليا.

رقابة أبوية أكثر شمولا

ضمن الإعدادات، يحصل الآباء على لوحة تحكم جديدة للرقابة الأبوية، تتيح ضبط وقت الشاشة، وتحديد أوقات التوقف، والتحكم في استخدام التطبيقات بسهولة أكبر، إذ تبدأ هذه الميزات بالوصول إلى هواتف "بيكسل" المؤهلة ابتداء من اليوم.

مزايا إضافية خارج إطار أندرويد 16

Call Reason

تختبر "جوجل" ميزة جديدة تتيح تحديد سبب المكالمة عند الاتصال بجهة محفوظة، مثل "طارئة"، ويظهر السبب على شاشة الطرف الآخر وحتى داخل سجل المكالمات إذا لم يتم الرد.

تعليقات نصية تعبر عن نبرة الصوت

تكشف الشركة عن ميزة Expressive Captions التي تعرض المشاعر أو نبرة الصوت بصيغة نصية مثل "حزين" أو "مبتهج" في الرسائل المصورة أو منشورات التواصل الاجتماعي، لتوضيح السياق في حال كان الصوت غير مفعل.

تحكم أفضل في مجموعات الدردشة

عند إضافة المستخدم إلى مجموعة من رقم غير معروف، سيظهر تنبيه يعرض معلومات أساسية عن المجموعة، مع خيارات سريعة للرد أو المغادرة أو الحظر والإبلاغ.

تبويبات كروم المثبتة تعمل كنسخة الكمبيوتر

الصفحات المثبتة في المتصفح ستظل في مقدمة التبويبات لسهولة الرجوع إليها، على غرار نسخة سطح المكتب.

تطوير ميزة Circle to Search

أصبحت الميزة قادرة على تحليل الرسائل المشبوهة، حيث يقدم النظام تنبيها ذكيا يشير إلى احتمال أن تكون الرسالة محاولة احتيال.

كاميرا بيكسل باتت أكثر وصفا

ميزة Guided Frame أصبحت قادرة على وصف المشهد بالكامل بدلا من الاكتفاء بتحديد الوجه، مثل: "فتاة ترتدي قميصا أصفر تجلس على الأريكة وتنظر إلى الكلب".

Voice Access بدون لمس الهاتف

يمكن الآن تشغيل ميزة التحكم الصوتي بقول: “Hey Google, start Voice Access”، دون الحاجة للمس الشاشة.

Fast Pair لأجهزة السمع

وسعت "جوجل" خدمة الاقتران السريع لتشمل أجهزة السمع، بدءا بنماذج من شركة Demant الدنماركية، مثل Oticon وSonic وBernafon.