بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026

تعديل في 09:15 م

08:47 م 08/02/2026 تعديل في 09:15 م

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

ترتيب مجموعة بيراميدز وموعد مواجهته المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ41.. أرقام وإحصائيات تاريخية حققها كريستيانو

إعادة الألبوم

تابعنا على

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ومان سيتي المثيرة وبذلك تختتم مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز السيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ولعبت جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 25 مباراة، لذا نستعرض جدول ترتيب البريميرليج حتى الآن:

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من السيتي

أرسنال-56 نقطة

مان سيتي-50 نقطة

أستون فيلا-47نقطة

مان يونايتد-44نقطة

تشيلسي-43نقطة

ليفربول-39نقطة

برينتفورد-39نقطة

إيفرتون-37نقطة

سندرلاند-36نقطة

فولهام-34نقطة

بورنموث-34نقطة

نيوكاسل يونايتد-33نقطة

كريستال بالاس-32نقطة

برايتون-31نقطة

توتنهام-29نقطة

ليدز-29نقطة

نونتنجهام فورست-26نقطة

وست هام-23 نقطة

بيرنلي-15نقطة

وولفرهامبتون-8نقاط