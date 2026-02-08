بعد هزيمة ليفربول من السيتي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026
كتب : نهي خورشيد
انتهت منذ قليل مباراة ليفربول ومان سيتي المثيرة وبذلك تختتم مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
فاز السيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف.
ولعبت جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 25 مباراة، لذا نستعرض جدول ترتيب البريميرليج حتى الآن:
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول من السيتي
أرسنال-56 نقطة
مان سيتي-50 نقطة
أستون فيلا-47نقطة
مان يونايتد-44نقطة
تشيلسي-43نقطة
ليفربول-39نقطة
برينتفورد-39نقطة
إيفرتون-37نقطة
سندرلاند-36نقطة
فولهام-34نقطة
بورنموث-34نقطة
نيوكاسل يونايتد-33نقطة
كريستال بالاس-32نقطة
برايتون-31نقطة
توتنهام-29نقطة
ليدز-29نقطة
نونتنجهام فورست-26نقطة
وست هام-23 نقطة
بيرنلي-15نقطة
وولفرهامبتون-8نقاط