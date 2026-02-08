إعلان

السيسي: تصريحات الرئيس الجزائري تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر

كتب : محمد عبدالناصر

10:49 م 08/02/2026

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه يرحب بتصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون عن جمهورية مصر العربية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر.

وأضاف السيسي عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار أوطاننا.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالمجيد تبون مصر والجزائر

