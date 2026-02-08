قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إنه يرحب بتصريحات الرئيس عبدالمجيد تبون عن جمهورية مصر العربية التي تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر.

وأضاف السيسي عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أن ما يجمع البلدين يعبر عن مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد أن التضامن بين الأشقاء هو الضمانة الحقيقية لصون مصالح شعوبنا وتعزيز استقرار أوطاننا.