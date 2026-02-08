إعلان

زلزال بقوة 4.8 درجة يهز جزيرة كريت

كتب : مصراوي

10:45 م 08/02/2026

مقياس ريختر

(أ ش أ)

أفادت السلطات اليونانية، بوقوع زلزال قوي بلغت قوته المبدئية 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة كريت الجنوبية، دون ورود أي تقارير عن أضرار أو إصابات.

وذكر معهد أثينا للديناميكا الأرضية أن الزلزال البحري وقع في تمام الساعة 12:33 صباحًا، على بعد حوالي 56 كيلومترا غرب مدينة باليوخورا، غرب جزيرة كريت، وكان مركزه على عمق 29.5 كيلومترا، حسبما ذكرت كاثميرني اليونانية.

وتُعد كريت من أكثر مناطق اليونان عرضة للزلازل، والتي بدورها تُعد من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في العالم. ونادرًا ما تتسبب الزلازل في أضرار جسيمة وخسائر في الأرواح. ففي عام 1999، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر مدينة أثينا، مما أسفر عن مقتل 143 شخصًا.

Asha

