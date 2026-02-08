لميس الحديدي: هل تترجم الحكومة "إكسل شيت" الاقتصاد إلى رخاءٍ شعبي؟

طالبت الإعلامية لميس الحديدي بأن ترفع الحكومة الجديدة شعار "رضا المواطن"، مؤكدةً أن التحسن في الاقتصاد الكلي يظل حبيس الأوراق ما لم ينعكس إيجابًا على حياة الناس.

وأوضحت خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "التعديل الوزاري المرتقب متوسط ومحدود، لكن الأهم هو طبيعة السياسات التي ستتبعها الحكومة، وهل ستكون استمرارًا للنَهج السابق أم ستحمل رؤية جديدة؟".

وتسائلت مقدمة "الصورة" عن معايير اختيار الوزراء: "مشكلتنا في مصر أننا لا نعرف المعايير الواضحة.. لماذا يأتي وزير ولماذا يرحل؟ هل التغيير بسبب ضعف الأداء أم اعتراضات؟".

وتابعت: "هل ستكون حكومة تكنوقراط تنفيذية فقط، أم سيكون لها شكل سياسي يوافق طبيعة البرلمان الحالي؟".

ولفتت الحديدي إلى تصريحات رئيس الوزراء عن تخطي الأزمة الاقتصادية، معقبةً: "التحسن في الاقتصاد الكلي إنجاز حقيقي، لكنه يحتاج لمنحى آخر؛ فإذا ظل مجرد أرقام على (إكسل شيت)، فلن يكون له فائدة دون وصوله للمواطن وتحسين الخدمات وفرص العمل وإنفاذ القانون".

وأكدت على ضرورة امتلاك الحكومة رؤية واضحة وموارد مخصصة، قائلةً: "يجب أن تنفق الحكومة على الصحة والتعليم والخدمات، وإذا استمر الدين يلتهم موارد الموازنة، فلن يتحقق شيء".

وأكدت لميس الحديدي: "نتمنى أن يكون شعار الحكومة الجديدة هو 'رضا المواطن'.. لقد مررنا بمرحلة الإصلاح الاقتصادي الصعب، والآن حان وقت مرحلة مساعدة المواطن على التحمل وتحقيق رضاه".