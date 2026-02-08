إعلان

لميس الحديدي: هل تترجم الحكومة "إكسل شيت" الاقتصاد إلى رخاءٍ شعبي؟

كتب- حسن مرسي:

10:34 م 08/02/2026

لميس الحديدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طالبت الإعلامية لميس الحديدي بأن ترفع الحكومة الجديدة شعار "رضا المواطن"، مؤكدةً أن التحسن في الاقتصاد الكلي يظل حبيس الأوراق ما لم ينعكس إيجابًا على حياة الناس.

وأوضحت خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: "التعديل الوزاري المرتقب متوسط ومحدود، لكن الأهم هو طبيعة السياسات التي ستتبعها الحكومة، وهل ستكون استمرارًا للنَهج السابق أم ستحمل رؤية جديدة؟".

وتسائلت مقدمة "الصورة" عن معايير اختيار الوزراء: "مشكلتنا في مصر أننا لا نعرف المعايير الواضحة.. لماذا يأتي وزير ولماذا يرحل؟ هل التغيير بسبب ضعف الأداء أم اعتراضات؟".

وتابعت: "هل ستكون حكومة تكنوقراط تنفيذية فقط، أم سيكون لها شكل سياسي يوافق طبيعة البرلمان الحالي؟".

ولفتت الحديدي إلى تصريحات رئيس الوزراء عن تخطي الأزمة الاقتصادية، معقبةً: "التحسن في الاقتصاد الكلي إنجاز حقيقي، لكنه يحتاج لمنحى آخر؛ فإذا ظل مجرد أرقام على (إكسل شيت)، فلن يكون له فائدة دون وصوله للمواطن وتحسين الخدمات وفرص العمل وإنفاذ القانون".

وأكدت على ضرورة امتلاك الحكومة رؤية واضحة وموارد مخصصة، قائلةً: "يجب أن تنفق الحكومة على الصحة والتعليم والخدمات، وإذا استمر الدين يلتهم موارد الموازنة، فلن يتحقق شيء".

وأكدت لميس الحديدي: "نتمنى أن يكون شعار الحكومة الجديدة هو 'رضا المواطن'.. لقد مررنا بمرحلة الإصلاح الاقتصادي الصعب، والآن حان وقت مرحلة مساعدة المواطن على التحمل وتحقيق رضاه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لميس الحديدي الاقتصاد المصري التعديل الوزاري حكومة مدبولي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلاف انتهى ببحر دم.. اعترافات صادمة للمتهم بذبح سيدة وابنها بكفر الشيخ
أخبار المحافظات

خلاف انتهى ببحر دم.. اعترافات صادمة للمتهم بذبح سيدة وابنها بكفر الشيخ
السيسي: تصريحات الرئيس الجزائري تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر
أخبار مصر

السيسي: تصريحات الرئيس الجزائري تعكس عمق الروابط التاريخية بين مصر والجزائر
بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
رياضة محلية

"عاد إلى بيته".. إنبي يعلن لمصراوي التعاقد مع كهربا
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة
رياضة محلية

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)