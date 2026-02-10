مايكروسوفت تحذر من مخاطر "الذكاء الاصطناعي الخفي"

(د ب أ)

أصدرت شركة البرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية العملاقة مايكروسوفت تحذيرا شديد اللهجة بشأن الاستخدام غير المنضبط لبرامج المساعد الآلي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، قبيل انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن.

وفي تقرير نشر اليوم الثلاثاء، أفاد باحثون من الشركة بأن برامج المساعد الآلي تستخدم بالفعل في البرمجة لدى أكثر من 80% من الشركات المدرجة على قائمة فورتشن 500.

ومع ذلك، تفتقر معظم الشركات إلى قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي تشكل سرعة انتشاره مخاطر جسيمة، بحسب مايكروسوفت. وأضاف التقرير أن غياب الرقابة من قِبل المسؤولين و"الذكاء الاصطناعي الخفي" يفتحان الباب أمام أساليب هجوم جديدة.

ويقصد بـ"الذكاء الاصطناعي الخفي" استخدام الموظفين لتطبيقات الذكاء الاصطناعي دون علم أو موافقة رسمية من قسم تقنية المعلومات أو الأمن السيبراني في أي شركة.

ويستخدم الموظفون بشكل مستقل أدوات أو برامج الذكاء الاصطناعي من الإنترنت، مثل برامج الحاسوب ذاتية التشغيل، لإنجاز مهامهم بسرعة أكبر، دون إبلاغ أي شخص في التسلسل الهرمي للشركة.

ويدق تقرير مايكروسوفت ناقوس الخطر بشأن الفجوة المتزايدة بين الابتكار والأمن السيبراني.

مع أن استخدام الذكاء الاصطناعي يتزايد بشكلٍ هائل، إلا أن أقل من نصف الشركات - أي 47% فقط - لديها ضوابط أمنية محددة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويستخدم 29% من الموظفين بالفعل برامج ذكاء اصطناعي غير مصرح بها في عملهم. هذا الأمر يخلق ثغرات أمنية في أنظمة الشركات.

ووفقا لخبراء مايكروسوفت، يزداد الخطر إذا لم تحصل الشركات على الوقت الكافي عند إدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات عملها.

وأشار التقرير إلى أن النشر السريع لبرامج الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز ضوابط الأمن والامتثال، ويزيد من خطر استخدام الذكاء الاصطناعي غير المصرح به.