خلل خطير في ويندوز تسبب في تلف البطارية.. ومايكروسوفت ترد

أعلنت شركة “مايكروسوفت” عن إصلاح أحد أكثر الأخطاء المزعجة التي واجهها مستخدمو نظامي “ويندوز 10” و”ويندوز 11”، بعد أن تسبب خلل في خيار “تحديث وإيقاف التشغيل” في استمرار عمل الأجهزة طوال الليل بدلا من إيقافها تماما، ما أدى إلى استنزاف البطارية وارتفاع حرارة الحواسيب.

ووفقا لتقرير نشره موقع “Windows Latest”، فإن الشركة أدرجت الإصلاح ضمن التحديث الاختياري الجديد الذي يحمل الرمز (KB5067036)، على أن يتم طرحه بشكل موسع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت “مايكروسوفت” في مستندات الدعم الفني أن الخطأ كان يتسبب في إعادة تشغيل الجهاز تلقائياً بعد التحديث، بدلا من إيقافه بالكامل كما هو مفترض، وهو ما أزعج عدداً كبيرا من المستخدمين حول العالم.

التحديث الجديد يأتي مدمجا مع نسختي Windows 11 25H2 build 26200.7019 و24H2 build 26100.7019، أو الإصدارات الأحدث، ويهدف إلى إنهاء المشكلة التي أثّرت على تجربة الملايين من مستخدمي الحواسيب الشخصية وأجهزة الألعاب المحمولة.

الخلل بدا بسيطاً في الظاهر، لكنه تسبب في مشاكل متراكمة، أبرزها نفاد البطاريات ليلا دون علم المستخدمين، وزيادة استهلاك الطاقة، بل وارتفاع حرارة بعض الأجهزة نتيجة استمرارها في العمل لساعات طويلة.

التحديث الجديد يعيد الثقة في نظام إدارة الطاقة داخل “ويندوز”، إذ يتيح للمستخدمين تحكما أدق في عملية الإيقاف والتحديث، ويقلل من استهلاك الطاقة ويحافظ على عمر البطارية على المدى الطويل.

ونصحت “مايكروسوفت” جميع المستخدمين بالتوجه إلى إعدادات Windows Update وتثبيت التحديث يدوياً ضمن قائمة “التحديثات الاختيارية”، مؤكدة أنه يتضمن أيضاً إصلاحات إضافية مثل حل مشكلة كانت تمنع إغلاق “مدير المهام” (Task Manager) بشكل صحيح.

وبعد تثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين أخيرا أن يطمئنوا إلى أن خيار “إيقاف التشغيل” سيؤدي وظيفته الحقيقية بإيقاف الجهاز فعلا، دون مفاجآت صباحية أو بطاريات مستنزفة.