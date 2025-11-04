تعطل واتساب ويب.. ماذا حدث لتطبيق المراسلات الأشهر عالميًا؟

تفاجأ ملايين من مستخدمين واتساب ويب حول العالم بعطل مفاجئ على أجهزة الكمبيوتر، مما منعهم من الوصول إلى محادثاتهم، والقنوات، والحالات الخاصة بهم.

وأفاد مستخدمون عند محاولة الدخول إلى المنصة بظهور صفحة بيضاء، وعدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي وحتى عند محاولة تسجيل الخروج، لم يستجب البرنامج، فيما استمر التطبيق بالعمل دون أي مشاكل على الهواتف المحمولة.

ووقع الانقطاع على منصة WhatsApp Web، التي تربط حساب الهاتف المحمول بالكمبيوتر مساء اليوم الثلاثاء، حيث أبلغ مستخدمون في عدة مناطق عن انقطاعات متعددة تؤثر بشكل رئيسي على الوصول عبر المتصفح.

وارتفعت البلاغات على موقع Downdetector، وزيادة عمليات البحث على Google Trends لمصطلحات مثل "واتساب ويب لا يعمل" و"واتساب معطل اليوم".

أنواع المشاكل التي تواجه المستخدمين

وفقا لموقع Downdetector، أبلغ 81% من المستخدمين عن مشاكل تتعلق مباشرة بالموقع الإلكتروني، بينما أشار 10% إلى مشاكل في اتصال الخادم، وواجه 9% صعوبات في إرسال أو استقبال الرسائل.

وتشير هذه الإحصائيات إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في تسجيل الدخول أو مزامنة جلسة الويب مع الهاتف المحمول.

وأظهرت خريطة البلاغات الحرارية لموقع Downdetector أن الانقطاع تركز في مدن مثل مكسيكو سيتي، غوادالاخارا، مونتيري، وغيرها من المناطق الحضرية.

تأثير العطل على المستخدمين والأعمال

أعرب المستخدمون عن مخاوفهم عبر محرك البحث جوجل، حيث تصدرت عبارات مثل "واتساب ويب للأعمال"، و"واتساب معطل"، و"واتساب ويب لا يعمل" قائمة عمليات البحث الرائجة.

ويشير هذا إلى أن المشكلة لم تقتصر على المستخدمين الأفراد، بل شملت الشركات التي تعتمد على واتساب كقناة للتواصل والمبيعات.

أين تتركز المشكلة وهل هناك حل رسمي؟

توضح خريطة Downdetector أن البلاغات تتركز في وسط وجنوب المكسيك، بما في ذلك مكسيكو سيتي، بويبلا، ميريدا، كانكون، وأواكساكا، بينما لم تصدر شركة ميتا، الشركة الأم لواتساب، بيانا رسميا يوضح سبب الانقطاع.