الذكاء الاصطناعي يبتكر وظائف جديدة في سوق العمل.. تفاصيل

فرضت موجة الذكاء الاصطناعي الجديدة تغيرات جذرية في سوق العمل العالمي، حيث بدأت شركات كبرى بإطلاق وظائف جديدة كليا لتلبية متطلبات التحول الرقمي الحالي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

ولم تكن هذه الوظائف موجودة قبل بضع سنوات، وبعضها يمثل تطويرا طبيعيا لأدوار سابقة، بينما تجمع أخرى بين مسؤوليات متعددة جديدة ناتجة عن انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأعمال اليومية.

ويشير الخبراء إلى أن المرحلة المقبلة لن تقصي البشر، بل ستعتمد على التعاون بين الإنسان والأنظمة الذكية.

وقال مارك مورو، الباحث في معهد بروكينغز: "نحن أمام ديناميكية جديدة كليا، فبعض هذه المهن قد تختفي سريعًا، وبعضها سينمو أكثر مما نتوقع، وهناك وظائف لم نتخيلها بعد".

وتشير بيانات منصة لينكدإن للتوظيف إلى أن نحو 20% من الموظفين في الولايات المتحدة يشغلون وظائف لم تكن موجودة عام 2000، ومع تسارع الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت بعض المسميات الوظيفية تستخدم بعشرات الصيغ المختلفة.

-مصمم محادثات الذكاء الاصطناعي

مسؤول عن ابتكار أسلوب الحوار وطبيعة التفاعل بين المستخدم والأنظمة الذكية، مع الإلمام بهندسة الأوامر وكتابة النصوص الإبداعية

-مهندس معرفة

يحدد ما تعرفه أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية تصرفها وفق سياق العمل، مع فهم عميق لهياكل البيانات

-مصمم تفاعل

يضع نماذج للتفاعل بين الإنسان والآلة ويعمل على تعزيز الثقة بينهما

-مهندس فني للذكاء الاصطناعي

يجمع بين الفن والتقنية لإنتاج محتوى بصري باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي متوافق مع هوية العلامة التجارية

-مهندس أوامر

يصمم الأوامر النصية التي تحدد سلوك النماذج اللغوية في المنتجات ويختبرها

وظائف تنظيم الأعمال والموارد البشرية

-قائد التعاون البشري مع الذكاء الاصطناعي

يضع استراتيجيات لتنظيم العمل المشترك بين الفرق البشرية والأنظمة الذكية

-خبير إستراتيجية التبني

مسؤول عن إدماج أنظمة الذكاء الاصطناعي في المؤسسة وضمان تقبل الموظفين لها، مع مراعاة معايير الأمان والأخلاقيات

وظائف تقنية متخصصة

مهندس الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي

- يصمم الضوابط الأخلاقية والتقنية للأنظمة الذكية

-مهندس تنسيق

يربط بين الوكلاء الذكيين والأدوات المختلفة لضمان عملهم بانسجام

-مهندس ذكاء اصطناعي

يبني حلولًا ذكية قابلة للتوسع ويطور نماذج تعلم الآلة لمختلف القطاعات

-مهندس بنية الذكاء الاصطناعي

يصمم البنية التحتية لأنظمة الذكاء الاصطناعي بما في ذلك قواعد البيانات والنماذج والخدمات السحابية

-مُعنون بيانات

يعالج البيانات الأولية ويصنفها لتصبح صالحة لتدريب النماذج الذكية، وهي وظيفة قديمة تشهد انتعاشًا

مناصب إشرافية وتنفيذية

رئيس قسم الذكاء الاصطناعي

يقود مبادرات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسة ويضع خطط الابتكار والإنتاج

مدير عمليات الوكلاء الذكيين

مسؤول عن مراقبة أداء الأنظمة الذكية ومعالجة الأعطال

نائب الرئيس الأول لإستراتيجية الذكاء الاصطناعي

يضع الخطط الطويلة المدى لاعتماد التقنيات الذكية

نائب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي

منصب أطلقته وولمارت لقيادة التحول الذكي في التصميم والمنتجات والمنصات لتعزيز الإنتاجية والابتكار

عصر جديد من الوظائف

تشير هذه التحولات إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي الوظائف بل يعيد تعريفها، فكما غيرت الثورة الصناعية ملامح العمل قبل قرنين.